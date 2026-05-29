Monza promosso in Serie A: la festa biancorossa. Catanzaro a un passo dal sogno

Il Monza conquista la promozione in Serie A dopo una stagione trionfale. Il Catanzaro sfiora l'impresa. Le parole degli allenatori in conferenza stampa.

Il Monza è ufficialmente promosso in Serie A dopo una stagione straordinaria. La squadra biancorossa ha conquistato la promozione grazie a un percorso dominante in Serie B, nonostante la sconfitta nella gara di ritorno contro il Catanzaro .

L'allenatore del Monza, in conferenza stampa, ha dichiarato: 'Il Catanzaro ha fatto una grande partita, ma per quello che abbiamo fatto in campionato e nella gara d'andata il Monza merita la promozione. Il gruppo ha fatto la differenza. Il Monza è abituato a soffrire: ringrazio i tifosi e la curva che hanno sempre creduto in noi.

' Con la promozione è scattato il rinnovo fino al 2028: 'Adesso ho due anni di contratto, quindi meglio di così non poteva andare. ' Il tecnico ha sottolineato il lavoro di squadra e la determinazione che hanno portato al traguardo. Il Catanzaro, dal canto suo, ha sfiorato l'impresa. La squadra calabrese ha vinto la partita di ritorno ma non è bastata per ribaltare il risultato dell'andata.

L'allenatore del Catanzaro, accolto dagli applausi dei giornalisti, ha commentato: 'I ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e senso di appartenenza, siamo arrivati a un centimetro da una grande impresa. Questa squadra è magica per quello che ha fatto vedere in questa stagione.

' Il sogno Serie A è sfumato, ma il percorso del Catanzaro è stato eccezionale, con una squadra che ha lottato fino alla fine. La promozione del Monza rappresenta un traguardo storico per la società brianzola. Il presidente Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato Adriano Galliani hanno costruito una squadra competitiva, capace di dominare il campionato. I tifosi hanno festeggiato in piazza con cori e bandiere, in attesa di rivedere la squadra affrontare le grandi del calcio italiano.

La Serie A si arricchisce di una piazza prestigiosa e di una tifoseria calorosa. La partita di ritorno si è giocata allo stadio Ceravolo, con il Catanzaro in vantaggio per 2-0, ma il Monza ha retto l'urto grazie al vantaggio dell'andata. Al triplice fischio, i tifosi monzesi sono scesi in campo per festeggiare, mentre il sindaco ha proclamato la festa cittadina. La Serie B si conferma un campionato competitivo e ricco di sorprese.

Squadre come Monza e Catanzaro dimostrano che con organizzazione e talento si possono raggiungere traguardi importanti. Ora il Monza si prepara ad affrontare la Serie A con entusiasmo e consapevolezza, mentre il Catanzaro potrà ripartire da questa esperienza per puntare ancora più in alto nella prossima stagione.

Nel frattempo, nel calcio giovanile, un altro record è stato stabilito: Simone Pafundi è diventato il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana, debuttando a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Un talento precoce che fa ben sperare per il futuro del calcio azzurro. Ma la notizia principale resta la promozione del Monza, che ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia.

Il cammino del Monza in questa stagione è stato esemplare: fin dall'inizio, la squadra ha mostrato un gioco offensivo e determinato, grazie anche agli acquisti mirati di giocatori esperti e giovani promesse. La difesa solida e il centrocampo creativo hanno permesso di mantenere la vetta della classifica per gran parte del campionato. Anche nei momenti di difficoltà, la squadra ha saputo reagire, dimostrando carattere e spirito di squadra.

L'allenatore ha gestito il gruppo con intelligenza, alternando rotazioni e mantenendo alta la concentrazione. Dall'altra parte, il Catanzaro ha vissuto una stagione da incorniciare: partito con obiettivi di salvezza, si è ritrovato a lottare per la promozione diretta fino all'ultima giornata. Il tecnico ha plasmato un collettivo coeso, capace di esprimere un calcio propositivo e spettacolare. I tifosi hanno risposto presente, riempiendo lo stadio e spingendo la squadra in ogni partita.

La sconfitta nello spareggio promozione lascia l'amaro in bocca, ma il futuro è promettente. La Serie B si conferma un campionato di alto livello, dove ogni partita è una battaglia. Il Monza ha dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli, e ora si prepara a vivere l'emozione della Serie A, con la speranza di stupire ancora. La città di Monza è in festa, e i tifosi sognano già le sfide contro le grandi del calcio italiano





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