Enrico Morando si chiede se Pina Picierno abbia fatto bene al riformismo dopo essere andata dal Pd, mentre il 20% dei consensi riformista non è stato raggiunto. Abbandonata la lotta per la poltrona europea, il leader del 'Pds' teme che Picierno abbia solo peggiorato la situazione per le altre dissidenti del suo partito.

Enrico Morando, pensatore serio e riservato, ha avuto alcune parole da concerning circa l'allontanamento della parlamentare europea, viceprese del Parlamento di Strasburgo, Pina Picierno, dal Pd.

Pina Picierno si è andata dal partito forte dell'allungare il vento riformatore perché in disaccordo con la linea segretaria Elly Schlein. Si dice che l'uscita sia stata dettata solo dal risentimento per la mancata ricandidatura alla medesima poltrona.

Tuttavia, Morando dice che questo sia solo un'addio annunciato a una collega ormai inutile, a dispetto di quanto la segretaria Schlein ha creduto. A suo parere, Picierno si era messa di traverso, era contro la politica estera del Pd, troppo ambigua e furbesca sull'Ucraina, troppo allineata con i Cinque Stelle e la deriva filo-Putin interpretata.

Morando si chiede se l'allontanamento dei dissidents dal Pd rafforzerà o indebolirà i riformisti, poiché quest'ultimo non esiste in modo da poter scontrare e raggiungere il 20% dei consensi. E allora Picierno rischia di sprecare la sua buona causa, poiché non rotación altro interesse riformatore nella società





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