Morata e Campello festeggiano i gemelli con un party a tema Holly e Benji nonostante la separazione

Il calciatore Alvaro Morata e la modella Alice Campello hanno organizzato una festa di compleanno per i loro figli gemelli ispirata al cartone Holly e Benji, nonostante la coppia stia attraversando un periodo di separazione e abbia avviato le pratiche di divorzio. L'evento si è tenuto nella loro villa di Roma con un allestimento curato nei minimi dettagli, tra campi da calcio in miniatura, richiami al manga e intrattenimento per grandi e piccoli, simboleggiando un momento di unità familiare.

Il calciatore Alvaro Morata e la modella Alice Campello , nonostante la separazione avvenuta nell'estate del 2024 e l'avvio delle pratiche di divorzio, si sono ritrovati insieme per celebrare il compleanno dei loro gemelli con una festa a tema ispirata al cartone animato giapponese Holly e Benji.

La villa di famiglia a Roma è stata allestita con decorazioni da campo da calcio, richiami al manga, gonfiabili e un biliardone gigante, oltre a giochi d'acqua e una piscina per i bambini. Per gli adulti era prevista una postazione street food, in particolare con hot dog, che hacoinvolto la stessa Campello per tutta la giornata. I dolci sono stati realizzati dalla pasticceria C&G Sweet Bakery con una torta scenografica e biscotti personalizzati.

La modella ha definito l'evento una giornata speciale e bellissima, evidenziando un momento di serenità familiare in un periodo di transizione coniugale





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