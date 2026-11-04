Morbiillo: morte bambino a New York, allarme Simit e rischio focolai in Italia

Un bambino è deceduto per il morbillo a New York. La presidente Simit avverte: senza vaccini al 95%, il virus torna a circolare e mette a rischio anche l'Italia.

Un bambino è morto a causa del morbillo a New York, segnando un tragico ritorno alla gravità di questa malattia infettiva. Le autorità sanitarie americane hanno annunciato il decesso il 2 novembre 2026, sottolineando la necessità di non sottovalutare i pericoli dell'infezione. La presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Professoressa Cristina Mussini, spiega perché non bisogna sottovalutare questa malattia e quanto conta la vaccinazione per proteggere i bambini e le persone più vulnerabili. L'annuncio delle autorità sanitarie americane richiama l'attenzione sulle possibili conseguenze gravi dell'infezione e sull'importanza della vaccinazione. Ma quanto può essere pericoloso il morbillo, anche per un bambino sano?

Dettagli sul decesso e emergenza a New York

Il Dipartimento della Salute dello Stato di New York e le autorità sanitarie della contea di Lewis hanno annunciato il decesso di un bambino associato all'epidemia di morbillo in corso nella zona. La notizia riguarda dunque un decesso associato al morbillo, sebbene non vengano specificate le circostanze cliniche della morte. Le autorità chiedono di rispettare la privacy della famiglia, ma la morte è avvenuta durante un'epidemia che ha portato le autorità a rafforzare le misure di prevenzione. All'inizio di ottobre, la governatrice Kathy Hochul aveva dichiarato lo stato di emergenza per facilitare la risposta sanitaria e ampliare l'accesso alle vaccinazioni.

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Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Salute, al 24 ottobre 2026 erano stati registrati numerosi contagi, di cui 170 al di fuori della città di New York e otto nella metropoli. Questa situazione evidenzia come la malattia stia colpendo in modo significativo la regione, con casi distribuiti sia nell'area metropolitana che nelle zone circostanti. L'aumento dei casi ha richiesto un'azione rapida da parte delle istituzioni locali per contenere la diffusione del virus.

Perché il morbillo è ancora così pericoloso

"Ancora una volta la realtà clinica, e non soltanto le evidenze teoriche, lo dimostrano. La morte di un bambino dimostra concretamente che questa infezione può avere conseguenze drammatiche. Si stima che, mediamente, si possa verificare un decesso ogni mille casi. E con un numero relativamente contenuto di contagi, può quindi tradursi rapidamente in conseguenze molto gravi", sottolinea Mussini. Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus che si trasmette per via aerea attraverso le particelle respiratorie emesse da una persona infetta. È una delle infezioni più contagiose conosciute: in assenza di immunità, il virus può diffondersi molto rapidamente.

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Una persona con il morbillo può trasmettere l'infezione già nei quattro giorni precedenti la comparsa dell'eruzione cutanea e fino a quattro giorni dopo. Questo significa che il contagio può avvenire anche quando i sintomi non permettono ancora di riconoscere chiaramente la malattia. Prima dell'introduzione della vaccinazione, quasi tutti i bambini contraevano il morbillo entro i 15 anni. La diffusione dei vaccini ha cambiato radicalmente questa situazione, riducendo il numero delle infezioni e delle complicanze.

La malattia si manifesta generalmente con febbre elevata, tosse, raffreddore e congiuntivite. Dopo alcuni giorni compare un'eruzione cutanea che inizia solitamente dal viso e si estende progressivamente al resto del corpo. Spesso si associa soprattutto alle caratteristiche macchie rosse sulla pelle, ma le conseguenze vanno ben oltre l'aspetto estetico. Le complicanze importanti colpiscono anche i bambini precedentemente sani. Tra le più frequenti ci sono le infezioni dell'orecchio e la diarrea. Le complicanze più gravi comprendono invece l'encefalite, circa un bambino su mille può sviluppare un'encefalite; da uno a tre bambini ogni mille contagiati possono morire a causa di complicanze respiratorie o neurologiche.

Vulnerabilità e rischio individuale

Il rischio individuale varia in base all'età, alle condizioni di salute e all'accesso alle cure. Il virus, infatti, può danneggiare alcune cellule responsabili della memoria immunitaria, riducendo temporaneamente la capacità dell'organismo di riconoscere infezioni già incontrate in passato. Questo fenomeno, definito amnesia immunitaria, lascia il soggetto più esposto ad altre malattie nei mesi successivi all'infezione. I bambini sotto i cinque anni, le persone immunodepresse e le donne in gravidanza non immuni sono tra i soggetti maggiormente esposti alle complicanze.

Allarme Simit: falso senso di sicurezza

Uno dei problemi principali è la falsa percezione della sicurezza. Quando una malattia diventa rara grazie alle vaccinazioni, si può finire per considerarla poco pericolosa o addirittura scomparsa. Ma è proprio la protezione vaccinale a limitarne la circolazione. "Uno dei rischi maggiori è rappresentato dalla falsa sicurezza che si è consolidata nel tempo. Poiché alcune malattie infettive sono diventate rare, si tende a pensare che non esistano più e che vaccinarsi non sia necessario. È esattamente il contrario: virus e batteri continuano a circolare, ma non trovano una popolazione completamente esposta perché, grazie alle vaccinazioni, una parte consistente delle persone è protetta".

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Il morbillo è talmente contagioso che, per impedirne la diffusione nella popolazione, è necessario mantenere coperture vaccinali molto elevate. È richiesta una copertura di almeno il 95% con due dosi di vaccino. Quando questa protezione diminuisce, aumenta il numero delle persone suscettibili all'infezione e diventa più facile che si sviluppino nuovi focolai. Il problema riguarda anche chi non può essere vaccinato per motivi medici e i bambini troppo piccoli per avere completato il ciclo vaccinale. La ripresa dei casi negli Stati Uniti serve monito all'Italia e ad altri paesi per mantenere alta l'attenzione e garantire la copertura sanitaria necessaria per prevenire nuovi focolai.