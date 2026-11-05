Morbilli USA: Morte Neonato New York e Crisi Vaccini 2026

Prima morte per morbillo in 30 anni a New York. Gli Usa rischiano di perdere lo status di Paese libero dalla malattia con oltre 4.500 contagi nel 2026 e focolai Amish.

Un bambino è deceduto a New York per complicazioni legate al morbillo, segnando il primo decesso per questa patologia negli Stati Uniti in trent'anni. Questo tragico evento ha riaperto un dibattito nazionale acceso sulle politiche di vaccinazione e sulla salute pubblica, trasformando un caso clinico isolato in una crisi politica nazionale. La governatrice Kathy Hochul ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza, accusando il governo federale di aver eroso decenni di progressi nella prevenzione delle malattie.

La situazione epidemica e i numeri del 2026

Secondo i dati aggiornati al 22 ottobre 2026 dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), la situazione è critica. Gli Stati Uniti registrano 4.588 casi confermati di morbillo nel 2026, una cifra più che doppia rispetto ai 2.289 casi dell'intero anno 2025 e nettamente superiore ai soli 285 casi del 2024. Il 96% delle infezioni è riconducibile a cluster epidemici diffusi in 46 Stati e nel District of Columbia.

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I CDC rilevano ufficialmente 3 decessi a livello nazionale, ma la sola Pennsylvania riporta già 5 morti su quasi 1.400 contagi e 265 ricoveri. Il morbillo è una malattia virale ad altissima contagiosità. Sebbene la maggior parte dei pazienti si riprenda, le complicazioni gravi possono portare alla morte in circa 1-3 casi ogni mille contagiati. Questo tasso di letalità, sebbene basso, diventa statisticamente significativo con l'alto numero di casi attuali.

L'impatto sulle comunità Amish e neonati

Un fronte particolarmente critico è quello della Pennsylvania. Nella contea di Lancaster, epicentro del contagio con quasi 500 casi, la malattia colpisce le comunità Amish dove l'esitazione vaccinale per motivi storico-religiosi è molto diffusa. Un alert inviato al personale sanitario dal Dipartimento della Salute della Pennsylvania segnala 66 casi di donne in gravidanza che hanno contratto il morbillo nel 2026.

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Almeno 6 neonati sono nati con la malattia, manifestando "morbillo congenito", una condizione che non si registrava negli States da decenni. Questa condizione ha portato alla morte di almeno due neonati nello Stato, riaprendo una finestra di drammatica vulnerabilità per i più piccoli e dimostrando come la circolazione virale possa avere conseguenze devastanti anche prima della nascita.

Il calo delle vaccinazioni e lo status USA

Gli Stati Uniti avevano fermato la trasmissione endemica del morbillo nel 2000 mantenendo la copertura di popolazione oltre la quota critica del 95%. Negli ultimi sei anni, tuttavia, il tasso di immunizzazione con il vaccino MPR tra i bambini della scuola materna è sceso progressivamente dal 95,2% dell'anno scolastico 2019-2020 al 92,4% attuale. Questo calo costante sta mettendo a rischio lo status ufficiale degli Usa come Paese libero dalla malattia.

L'Organizzazione Panamericana della Sanità ha già declassato il Canada nel 2025 a Paese con trasmissione endemica, facendo perdere all'intera regione delle Americhe lo status di area "morbillo free". Per gli Stati Uniti, attualmente classificati come Paese "ad alto rischio ma con eliminazione mantenuta", l'esito della riunione della Commissione regionale di monitoraggio della Paho potrebbe sancire il ritorno ufficiale del morbillo come malattia endemica sul territorio nazionale.

Reazione politica e stati di emergenza

La governatrice Kathy Hochul ha collegato direttamente la morte del piccolo alle politiche sanitarie del governo federale, definendo l'evento un promemoria devastante. Ha ampliato la platea di operatori sanitari autorizzati a somministrare il vaccino MPR (morbillo-parotite-rosolia) per cercare di arginare la diffusione. Questa mossa mira a facilitare l'accesso alle vaccinazioni in un momento di crisi sanitaria senza precedenti nel recente passato degli Stati Uniti.