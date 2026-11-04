Morbillo Italia: allarme pediatri su vaccini e decesso a New York

L'allarme dei pediatri italiani sul morbillo dopo un decesso a New York. In UE oltre un quarto dei casi non è vaccinato. Dati regione per regione e coperture 2016-2024.

La comunità scientifica italiana esprime forte preoccupazione per la situazione epidemiologica del morbillo, segnalando un numero elevato di bambini privi di vaccinazione adeguata in Italia. Questa allerta arriva immediatamente dopo la conferma del decesso di un bambino a New York, avvenuto nella struttura ospedaliera dell'Albert Einstein College of Medicine del Montefiore. Tale tragico evento ha riportato l'attenzione sulla necessità di mantenere elevate coperture vaccinali per prevenire complicanze gravi e mortali.

Dati Epidemiologici e Coperture Vaccinali

Secondo i dati diffusi dalle Regioni e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Italia registra il maggior numero di contagi all'interno dell'Unione Europea nel periodo considerato. Tra il 2016 e il 2024, la percentuale di vaccinati con la prima dose di morbillo è aumentata dall'87,3% al 94,8%, avvicinandosi all'obiettivo del 95% raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

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Nonostante i progressi sulla prima dose, persiste un gap critico riguardante la somministrazione della seconda dose del vaccino. Questo ritardo nella completa immunizzazione lascia una porzione significativa della popolazione vulnerabile, rendendo necessario un intervento mirato per chiudere le lacune nel calendario vaccinale nazionale.

Posizioni delle Società Scientifiche Italiane

Cristina Mussini, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ha dichiarato che il decesso a New York è il primo in trenta anni e riporta l'attenzione su una realtà che non può essere sottovalutata. L'infettivologa ha sottolineato che il morbillo non è una malattia del passato e che il rischio di conseguenze gravi, fino alla morte, è concreto.

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Antonio D'Avino, presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri, ha avvertito che quando le coperture vaccinali si riducono, il virus torna inevitabilmente a trovare spazio. Ha affermato che non possiamo permettere che una malattia prevenibile torni a rappresentare un rischio per la vita, sottolineando l'importanza cruciale della prevenzione continua e della vigilanza attiva.

Rischio Complicanze e Gruppi Vulnerabili

I casi più gravi di morbillo possono degenerare rapidamente in polmoniti, encefaliti e altre complicanze che richiedono il ricovero ospedaliero. Il virus è altamente contagioso e la sua circolazione è favorita da focolai di suscettibilità nella popolazione, specialmente tra chi non ha ricevuto entrambe le dosi previste.

Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, ha evidenziato la priorità di individuare chi non è adeguatamente protetto, specialmente tra gli adolescenti e i giovani adulti. Ha chiarito che l'obiettivo non è solo aumentare il numero di bambini che iniziano il percorso vaccinale, ma garantirne il completamento con la seconda dose per una protezione duratura.

Impatto Reale e Prossimi Passi

L'analisi dei dati regionali mostra che oltre un quarto dei 2.325 casi registrati complessivamente tra settembre 2025 e ottobre 2026 in Unione Europea riguarda individui non vaccinati. In particolare, il 93,3% delle persone contagiate risulta non vaccinato, evidenziando il nesso diretto tra mancanza di immunizzazione e diffusione della malattia.

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Le autorità sanitarie stanno lavorando per rafforzare la sorveglianza e promuovere campagne di richiamo mirate. La situazione richiede un impegno coordinato tra medici di famiglia, pediatri e strutture ospedaliere per monitorare l'andamento dei casi e intervenire tempestivamente sui focolai emergenti, garantendo la salute pubblica a livello nazionale.