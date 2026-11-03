Morbillo negli Usa: prima morte in 30 anni e allerta per l'Italia

Un bambino muore a New York per il morbillo, peggior epidemia in 35 anni. L'allerta di Bassetti per il calo vaccinazioni in Italia e la polemica politica.

La salute pubblica negli Stati Uniti è sotto shock dopo che un bambino residente nella contea di Lewis, nello Stato di New York, è diventato la prima vittima mortale del morbillo in trenta anni. Questa tragedia segna l'apice della peggiore epidemia di morbillo registrata nel paese negli ultimi trentacinque anni, sollevando allarmi immediati non solo negli Usa, ma anche in Italia dove il rischio di un ritorno della malattia è considerato concreto e imminente dagli esperti.

Statistiche e contesto dell'epidemia in America

Gli Stati Uniti stanno attraversando una crisi sanitaria senza precedenti negli ultimi decenni, con dati che confermano una risalita drammatica dei contagi in tutto il territorio nazionale. Secondo i dati più recenti forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, alla data del 29 ottobre sono stati ufficialmente segnalati 4.834 casi di morbillo distribuiti su ben 47 stati diversi. Questo scenario preoccupante ha portato la governatrice di New York, Kathy Hochul, a dichiarare lo stato di emergenza nel mese di ottobre, come risposta diretta ai focolai attivi nello stato e nelle regioni limitrofe.

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Storia e cause della ricomparsa del virus

Il morbillo era stato ufficialmente sradolato negli Stati Uniti nel lontano anno 2000, obiettivo raggiunto grazie a anni di campagne di vaccinazione intensive ed efficaci. Tuttavia, la malattia ha registrato una preoccupante e pericolosa ricomparsa negli ultimi anni, un fenomeno attribuibile principalmente al crescente scetticismo sociale nei confronti dei vaccini e a una diffusa diffidenza verso le autorità sanitarie pubbliche. La governatrice Hochul ha espresso il suo profondo dolore per la perdita della giovane vita, dichiarando come madre e nonna di non riuscire a immaginare il dolore che sta attraversando la famiglia della vittima.

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Impatto politico e responsabilità istituzionali

Il decesso ha riacceso con forza la polemica politica intorno alle politiche governative sanitarie, in particolare collegando l'evento alle scelte dell'amministrazione Trump. La governatrice democratica ha definito il tragico episodio un monito devastante su ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani da malattie prevenibili, sostenendo che si tratti del prezzo dell'ignoranza travestita da libertà di scelta e della disinformazione che ha portato al rifiuto dei vaccini.

La posizione di Matteo Bassetti sull'Italia

Il noto infettivologo italiano Matteo Bassetti ha lanciato un'allerta severa, sostenendo che anche in Italia potrebbe accadere lo stesso scenario drammatico. Secondo l'esperto, con il calo delle coperture vaccinali nel nostro paese, è solo questione di tempo prima che il morbillo torni a uccidere, un evento che non sarà una fatalità ma una tragedia in gran parte prevenibile se non si agirà immediatamente per ristabilire la fiducia nella medicina preventiva.