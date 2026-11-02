Moretti interrogato a Sion: le indagini su riciclaggio e costi ospedalieri del Constellation

Interrogato a Sion per la strage del Constellation, Moretti nega riciclaggio ma difende la gestione dei lavori. Fedpol segnala transazioni anomale.

Patrick Moretti è stato ascoltato nelle ore recenti a Sion nell'ambito dell'inchiesta in corso sulla strage verificatasi al locale Constellation a Crans Montana, un evento tragico che ha avuto luogo ormai quasi un anno fa. L'interrogatorio si è concentrato sui dettagli della gestione del locale e sulle responsabilità legali connesse ai fatti della notte di Capodanno, che hanno causato 41 decessi e 115 feriti.

Negazione riciclaggio e controlli Fedpol

Moretti non ha risposto alle domande degli avvocati di parte civile riguardo a eventuali episodi di riciclaggio di denaro, confermando quanto già dichiarato in precedenza. Il suo legale, Patrick Michod, aveva infatti precisato in una lettera inviata nei giorni scorsi alla procura del Vallese l'assenza di tali illeciti. Nonostante questa smentita, gli inquirenti hanno aperto un specifico filone di indagine sulla materia finanziaria.

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Il fascicolo dell'inchiesta include un rapporto dell'ufficio federale svizzero Fedpol che rileva movimenti "anomali" e "transazioni opache" sui conti correnti associati alle attività del locale. Questi elementi sono diventati centrali nelle verifiche condotte dalle autorità giudiziarie per ricostruire la veridicità delle dichiarazioni fornite dai gestori.

Difesa sui lavori di ristrutturazione

Durante l'interrogatorio a Sion, Moretti si è invece difeso accademicamente e legalmente sulla questione specifica dei lavori di ristrutturazione del locale. La difesa ha cercato di chiarire come le opere siano state gestite e autorizzate, separando questa sfera operativa dalle accuse più gravi di illeciti finanziari. La distinzione tra la gestione fisica dello spazio e la sua gestione finanziaria appare essere la linea difensiva principale scelta dallo stesso Moretti.

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La notte del disastro, il Constellation era pieno di giovani che festeggiavano l'arrivo del Capodanno. L'incendio è scoppiato a causa di artifici pirotecnici, portando a un incendio di proporzioni enormi e difficili da controllare per le forze dell'ordine e i soccorritori presenti sul territorio svizzero. La struttura e le vie di fuga del locale sono state sotto esame per determinare se esistessero responsabilità dirette nella perdita di vite umane.

Costi sanitari e dichiarazioni delle famiglie

Le conseguenze umane ed economiche dell'incidente continuano a pesare sulle famiglie italiane coinvolte. È emerso che il conto degli ospedali svizzeri ammonta a 1,6 milioni di euro da addebitare alle famiglie per le cure dei ragazzi italiani feriti al Constellation. Questa cifra rappresenta una parte significativa delle conseguenze finanziarie dirette subite dai familiari dei vittime e dei sopravvissuti.

Testimonianze delle sopravvissute descrivono il panico: "Quelle sera siamo svenute per il fumo, c'erano persone e fiamme ovunque". Anche Leonardo e Kean hanno raccontato ai programmi televisivi come "Domenica In" che fino a quel momento era stata una vacanza bellissima, sottolineando la necessità di scoprire la verità sui fatti. Un medico ha inoltre rivelato di aver curato le proprie figlie, una con i capelli bruciati e l'altra ancora scossa, subito dopo il rogo di Crans Montana.