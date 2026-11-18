La Corte costituzionale respinge la richiesta di Morgan di chiudere il caso stalking con 100mila euro. L'Avvocatura dello Stato tutela la vittima Angelica Schiatti.

La Corte costituzionale sta esaminando una questione cruciale riguardante il cantante Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, e la cantante Angelica Schiatti, il cui procedimento penale per stalking e diffamazione rischia di subire un'interruzione prematura. Il tribunale di Lecco ha sospeso le indagini per deferire la normativa alla Consulta, poiché la difesa dell'artista chiede di poter estinguere il reato esclusivamente tramite un risarcimento economico di 100mila euro, senza il necessario consenso della donna.

Dettaglio normativo sulla remissione di querela

La richiesta è legata all'articolo 162-ter del Codice penale, che regola le condotte riparatorie. Gli avvocati Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, che assistono Marco Castoldi, sostengono che la legge attuale sia troppo rigida. Secondo la difesa, il sistema attuale impedisce ai giudici di distinguere tra casi di gravità molto diversa, trattando allo stesso modo minacce serie e richieste di perdono.

Also read Corte Internazionale di Giustizia decide caso genocidio Rohingya Birmania

I legali di Marco Castoldi invocano un'interpretazione alternativa della norma. Chiedono che sia possibile valutare il risarcimento come strumento efficace per chiudere la pratica, indipendentemente dalla volontà della parte offesa. Questa tesi mira a evitare che una semplice remissione di querela possa bloccare un processo già avviato per fatti gravi.

Posizione dell'Avvocatura dello Stato

L'Avvocatura dello Stato, rappresentata da Ignazio Fresu e Salvatore Faraci, ha respinto categoricamente questa interpretazione. Durante l'udienza pubblica, i rappresentanti hanno dichiarato che la questione è manifestamente infondata. Hanno sottolineato come lo stalking non sia un reato unico, ma un fenomeno caratterizzato da comportamenti ripetuti e progressivi.

Advertisement

Il rischio, secondo gli avvocati dello Stato, è che tali atti persecutori possano sfociare in reati di sangue. Per questo motivo, non è possibile creare categorie automatiche di atti meno offensivi. Il pagamento di una somma, anche cospicua, non può essere sufficiente a estinguere la responsabilità penale in questi contesti delicati.

Convenzione di Istanbul e tutela delle vittime

L'Avvocatura dello Stato ha inoltre richiamato la Convenzione di Istanbul. Questo trattato internazionale impone agli Stati membri di prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili. La parte civile nel caso di Angelica Schiatti ha contestato la posizione della difesa, definendo il tentativo di estinzione un "diritto tiranno" dell'imputato contro i diritti della vittima.

Angelica Schiatti ha ritirato la somma di 100mila euro, ma ha precisato di accettarla "a titolo di mero acconto". La cantante ha confermato la sua volontà di non ritirare la querela. La sua posizione dimostra la ferma intenzione di proseguire con il procedimento penale, rifiutando qualsiasi tentativo di chiudere la questione solo attraverso transazioni economiche.

Impatto sulla vicenda giudiziaria e prossimi passi

La vicenda giudiziaria nasce da una relazione terminata nel 2019. Le accuse contro Marco Castoldi risalgono al 2020 e includono messaggi intimidatori, insulti al nuovo fidanzato di Schiatti e presunte minacce. Si parla anche di pedinamenti e coinvolgimento di terzi per intimorire la donna. Queste accuse sono ancora al vaglio della giustizia.

Advertisement

La Consulta ha già stabilito lo scorso settembre, nella sentenza numero 154, che il risarcimento non è sufficiente senza consenso. Tuttavia, la difesa di Marco Castoldi ha chiesto una rivalutazione. Il verdetto finale della Corte costituzionale stabilirà se esistano margini per una diversa applicazione della norma o se confermare l'orientamento attuale di tutela assoluta della vittima.