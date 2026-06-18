Morta a Mykonos durante l'addio al nubilato: indagini sul testimone che cambia la versione

Sara Ceccantini, 28 anni, è morta in un incidente stradale a Mykonos durante il suo addio al nubilato. Un testimone contesta la prima ricostruzione: si parla di un alterco prima dello schianto. Due fermi, poi rilasciati. La famiglia chiede verità.

La tragedia di Sara Ceccantini , la giovane romana di 28 anni morta durante il suo addio al nubilato a Mykonos , continua a sconvolgere l'Italia. Le indagini delle autorità greche stanno facendo luce sulle circostanze dello schianto avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Secondo una prima ricostruzione, Sara era a bordo di un'auto guidata da un amico, quando il veicolo è uscito di strada per cause ancora da chiarire. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la ragazza è morta sul colpo, mentre l'amico e un altro passeggero sono rimasti feriti gravemente. Ma nelle ultime ore emergono nuovi dettagli che potrebbero cambiare completamente la dinamica: un testimone oculare, che si trovava nelle vicinanze, ha fornito una versione diversa rispetto a quella inizialmente diffusa.

Secondo questo testimone, prima dello schianto si sarebbe verificato un alterco tra i passeggeri dell'auto, e il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo dopo una brusca manovra per evitare un ostacolo. La polizia greca ha fermato due persone, tra cui l'amico che era alla guida, sottoponendoli a interrogatorio. Intanto, la famiglia di Sara, distrutta dal dolore, ha chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda.

La madre, in particolare, ha lanciato un appello accorato: 'Voglio ricordare che Sarah, la più piccola, è celiaca', ha detto, riferendosi a eventuali acquisti di prodotti senza glutine che potrebbero essere stati fatti nei negozi dell'isola. Un dettaglio apparentemente minore, ma che potrebbe essere cruciale per ricostruire gli spostamenti della comitiva nelle ore precedenti l'incidente. Gli investigatori stanno esaminando i tabulati telefonici e le testimonianze di amici e parenti per stabilire l'esatta sequenza degli eventi.

Si sa che Sara aveva chiamato il fidanzato poco prima dello schianto, alle tre di notte, ma il contenuto della conversazione non è stato reso noto. L'ipotesi del malore o di un colpo di sonno al volante non è stata scartata, ma la presenza del testimone che parla di un litigio rende la vicenda più complessa. La comunità italiana a Mykonos è scossa, e molti turisti hanno deposto fiori nel luogo dell'incidente.

La salma di Sara è stata trasferita all'obitorio dell'isola in attesa del nulla osta per il rimpatrio. La famiglia ha organizzato una veglia funebre per martedì sera nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, mentre il funerale si terrà probabilmente giovedì. Nel frattempo, le autorità greche hanno rilasciato l'amico e il conducente greco dopo un primo interrogatorio, ma restano sotto indagine. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, in collaborazione con la magistratura ellenica.

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nelle località turistiche estive, dove spesso i giovani affittano auto e scooter senza la dovuta prudenza. Sara Ceccantini, laureata in economia e commercio, lavorava come consulente aziendale a Roma. Stava per sposarsi con il suo fidanzato storico, Marco, con cui conviveva da tre anni. Il matrimonio era previsto per settembre.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari e amici, che la ricordano come una ragazza solare, piena di vita e con una grande passione per la musica e i viaggi. La notizia ha fatto il giro del web, e in molti hanno espresso il loro cordoglio sui social network, condividendo foto e ricordi. La madre ha ringraziato tutti per il sostegno, ma ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento di dolore.

Le indagini continuano per accertare le responsabilità e prevenire future tragedie simili





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