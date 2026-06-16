Morta Anne Schedeen, la mamma di ALF: addio all'attrice a 77 anni

L'attrice Anne Schedeen, famosa per il ruolo di Kate Tanner in ALF, è morta a 77 anni. La famiglia ha dato l'annuncio su Facebook, ricordando la sua gioia di vivere e il suo talento artistico.

L'attrice Anne Schedeen , nota al grande pubblico per aver interpretato la materna Kate Tanner nella celebre serie televisiva ALF , è scomparsa all'età di 77 anni.

La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un post su Facebook, in cui viene ricordata con affetto e gratitudine per la gioia che ha portato nelle vite di chi l'ha conosciuta. Nata a Portland, Oregon, nel 1949 con il nome completo di Luanne Ruth Schedeen, aveva iniziato giovanissima a studiare recitazione, trasferendosi prima a New York e poi a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare attrice.

La sua carriera televisiva era decollata negli anni Settanta con apparizioni in serie come "Starsky & Hutch" e "Tre cuori in affitto", ma il ruolo che l'ha resa immortale è stato quello di Kate Tanner in ALF, trasmessa negli Stati Uniti dal 1976 al 1990 e successivamente in Italia. Nella serie, interpretava la madre di famiglia che, insieme al marito Willie (Max Wright) e ai figli Lynn (Andrea Elson) e Brian (Benji Gregory), ospitava e nascondeva l'alieno Gordon Shumway, soprannominato ALF, in attesa che riparasse la sua astronave.

Il personaggio di Kate era il perno emotivo dello show, capace di bilanciare l'assurdità della situazione con un amore incondizionato per la sua famiglia. In un'intervista del 2015, Anne Schedeen aveva raccontato il suo provino per ALF con una battuta profetica rivolta al pupazzo: 'Penso che diventerai una grande, grandissima star'. E così è stato.

La sua famiglia la ricorda con parole commoventi: 'Ci lascia l'amore per i cagnolini, l'odio viscerale per Trump, la passione per i mercatini dell'usato e l'amore per le belle storie. La sua assenza ci addolora profondamente'. Anne era anche una talentuosa artista: dipingeva a olio, creava gioielli fatti a mano e sculture. Il suo spirito vivace continua a vivere nei ricordi di chi l'ha amata.

Non sono state divulgate le cause della morte, ma il suo contributo alla televisione rimane indelebile





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