Morta l'attrice Daveigh Chase, nota per 'The Ring'

La giovane attrice Daveigh Chase è morta all'età di 35 anni a causa di una meningite e di un'infezione del sangue. Chase era nota per aver interpretato Samara Morgan nel film horror 'The Ring' e aveva ottenuto una serie di nomina e partecipazioni a produzioni importanti.

La giovane attrice Daveigh Chase , nota per aver interpretato Samara Morgan nel film horror ' The Ring ', è morta all'età di 35 anni. La tragica notizia è stata confermata dal compagno, Roy Hernandez.

Secondo quanto riportato da TMZ, il decesso sarebbe avvenuto martedì 16 giugno a causa di una meningite e di un'infezione del sangue che hanno provocato gravi complicazioni di tipo settico. Nata il 24 luglio 1990, Chase aveva raggiunto la fama internazionale nei primi anni 2000 grazie a una serie di ruoli di grande impatto. Nel 2002 era diventata un'icona del cinema horror interpretando Samara Morgan in 'The Ring', performance che le valse anche un MTV Movie Award come miglior 'cattivo'.

Nello stesso anno aveva prestato la voce alla protagonista del film Disney Lilo & Stitch, ruolo che le era valso un Annie Award per la migliore interpretazione vocale in un film d'animazione. Nella sua carriera aveva ottenuto anche altre nomination e partecipato a produzioni come 'Donnie Darko', la serie 'Big Love', 'E.R. - Medici in prima linea', 'Sabrina, vita da strega', 'Beethoven 5' e 'Cold Case - Delitti irrisolti'. L'ultima partecipazione ufficiale risale al 2016, nel videogioco 'Let It Die'.

Negli anni successivi l'attrice aveva avuto alcune vicende personali difficili e problemi con la giustizia, oltre a periodi di fragilità e instabilità. Poco prima della sua morte, il compagno aveva avviato una raccolta fondi online per sostenerla durante la malattia, descrivendo una situazione clinica critica e il desiderio di garantirle assistenza e serenità nelle ultime fasi della sua vita





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