Morta l'ex Miss Pennsylvania Johnson, attrice di Beverly Hills 90210

L'ex Miss Pennsylvania Johnson è morta a Los Angeles il 4 novembre dopo un grave problema cardiaco. La nipote Rhonda Scott ne ha dato notizia alla rivista People.

L'ex Miss Pennsylvania Johnson, attrice americana che aveva partecipato alla serie Beverly Hills, 90210, è morta il 4 novembre a Los Angeles dopo un grave problema cardiaco accusato nella sua abitazione. La notizia è stata comunicata alla rivista People dalla nipote, Rhonda Scott.

Johnson aveva conquistato il titolo di Miss Pennsylvania e aveva costruito una carriera che attraversava concorsi di bellezza, moda, cinema e televisione. La sua scomparsa chiude un percorso professionale iniziato sulle passerelle e proseguito davanti alla macchina da presa.

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Dai concorsi di bellezza alla moda e alla televisione

Johnson aveva iniziato dai concorsi di bellezza: il titolo di Miss Pennsylvania era arrivato alla sua prima partecipazione a una competizione di questo tipo. Quel risultato le aveva consentito di accedere alla selezione nazionale di Miss Usa.

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Johnson aveva lavorato come assistente di volo. In seguito si era avvicinata al settore della moda, firmando un contratto con l'agenzia Docherty.

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Nel 1996 Johnson si era trasferita a Los Angeles per sviluppare la carriera da modella e tentare anche la strada della recitazione. Quella scelta segnò l'inizio della sua attività nel settore dell'intrattenimento americano.

Il debutto cinematografico e i film della carriera

Il debutto sul grande schermo di Johnson era arrivato nel 1998 con Let's Talk About Sex, film drammatico diretto da Troy Byer. Nello stesso anno aveva ottenuto anche un altro ruolo di recitazione.

Nel corso della sua carriera Johnson aveva preso parte alle produzioni Fatti, strafatti e strafighe, Shadow Fury, Break a Leg e Tucker War. Questi titoli testimoniano una filmografia costruita su progetti di generi diversi.

Johnson aveva inoltre partecipato alla serie televisiva Beverly Hills, 90210, che resta il titolo più noto legato al suo nome nel panorama della televisione americana.

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Famiglia, pausa dalle scene e formazione a Los Angeles

Nel 2003 Johnson era diventata madre di Cameron Nino. Da quel momento aveva progressivamente messo in secondo piano il lavoro davanti alla macchina da presa per dedicarsi alla famiglia, senza però abbandonare la recitazione.

Durante la pausa dalle scene Johnson aveva continuato la propria preparazione artistica, frequentando i corsi di The Groundlings, scuola di improvvisazione e recitazione di Los Angeles. Questo percorso formativo le aveva permesso di restare legata al mestiere dell'attrice.

Al momento della comunicazione, la nipote Rhonda Scott non aveva fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte, oltre al grave problema cardiaco accusato nella casa di Los Angeles.