Morta la ciclista Adele Cobelli, 14 anni: la tragedia a Pressano

La giovane ciclista di 14 anni è stata uccisa da un'auto mentre percorreva in bicicletta una strada a breve distanza da casa. La tragedia è avvenuta a Pressano, dove la quattordicenne stava scendendo in bicicletta attraverso l'abitato quando un'auto che viaggiava in senso opposto l'ha centrata in pieno.

Adele Cobelli , una giovane ciclista di 14 anni, è stata uccisa da un'auto mentre percorreva in bicicletta una strada a breve distanza da casa. La tragedia è avvenuta a Pressano , dove la quattordicenne stava scendendo in bicicletta attraverso l'abitato quando un'auto che viaggiava in senso opposto l'ha centrata in pieno.

L'impatto è stato violentissimo e la giovane è stata sbalzata sull'asfalto, riportando ferite che si sono rivelate purtroppo letali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari, i vigili del fuoco volontari, la polizia locale e i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici necessari a ricostruire con esattezza le responsabilità e la causa della tragedia. Adele Cobelli risiedeva con la famiglia nella vicina località di Masi di Sopra, dove la notizia ha gettato l'intera comunità nello sconforto.

Il mondo dello sport giovanile è stato colpito duramente dalla notizia e il suo club di appartenenza ha voluto salutare la giovane con una nota straziante. La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto che nella giornata di domenica 21 giugno 2026, prima dell'inizio di ogni competizione ufficiale su tutto il territorio nazionale, venga osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria della giovane e stringersi al dolore della famiglia





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