Morta la donna aggredita dal marito a Misterbianco

La donna di 49 anni è deceduta a causa delle ferite riportate durante l'aggressione del marito. L'inchiesta è affidata alla sezione fasce deboli della Procura di Catania.

È morta la donna di 49 anni che nella notte tra il 29 e il 30 maggio era stata aggredita dal marito a Misterbianco , nel Catanese.

Un litigio sfociato in tragedia, avvenuto davanti ai figli che hanno lanciato l'allarme. Alessandra Bruno, questo il nome della vittima, era stata trovata dai carabinieri a terra, priva di sensi e con una copiosa ferita alla testa. Il marito, di 53 anni, era stato subito arrestato con l'accusa di tentato femminicidio, ma ora l'ipotesi di reato è destinata a cambiare. Alessandra Bruno purtroppo non ce l'ha fatta.

Ricoverata in ospedale, al Garibaldi-Centro di Catania, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. L'inchiesta è affidata alla sezione fasce deboli della Procura di Catania, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro. Sarà compito degli inquirenti ricostruire la dinamica dei fatti.

L'aggressione era avvenuta intorno all'una di notte di sabato scorso nella casa in cui viveva la famiglia. Secondo quanto trapelato, la 49enne sarebbe stata brutalmente colpita alla testa con un corpo contundente. A lanciare l'allarme era stata una figlia dei due coniugi. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze e di rassicurare la giovane.

La donna era stata quindi portata in ospedale e stabilizzata. Ma gli sforzi dei medici si sono rivelati vani. È l'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche finito in tragedia. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha disposto l'annullamento delle cerimonie cittadine previste per la Festa della Repubblica 'nel rispetto del dolore dei familiari e degli amici di Alessandra'.

Mercoledì 3 giugno a Misterbianco si terrà una fiaccolata di solidarietà. La città è in lutto per la perdita di Alessandra Bruno. La sua morte è un'altra tragedia che colpisce la comunità locale. La famiglia e gli amici di Alessandra sono in preghiera per la sua anima.

La città di Misterbianco è unita nel dolore per la perdita di questa donna. La fiaccolata di solidarietà sarà un modo per esprimere la propria solidarietà e sostegno alla famiglia di Alessandra





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