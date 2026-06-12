Morta la principessa Bajrakitiyabha, primogenita del re di Thailandia

La principessa Bajrakitiyabha, 47 anni, è deceduta dopo un lungo ricovero. Era una figura moderna e impegnata socialmente, considerata possibile erede al trono.

Bangkok si è svegliata immersa nel lutto per la scomparsa della principessa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, primogenita del re Maha Vajiralongkorn, come annunciato dall'Ufficio della Casa Reale.

La principessa, 47 anni, è deceduta dopo un lungo ricovero iniziato nel dicembre 2022, quando un collasso dovuto a un problema cardiaco l'aveva portata in ospedale. Secondo le comunicazioni più recenti, complicazioni gravi come un'infezione addominale e il progressivo deterioramento delle sue condizioni generali ne hanno causato la morte.

Il governo thailandese ha proclamato un periodo di lutto ufficiale di quindici giorni, con bandiere a mezz'asta negli uffici pubblici e nelle scuole, mentre ai cittadini è stato chiesto di svolgere la vita quotidiana con sobrietà e rispetto. Anche l'informazione televisiva ha attenuato toni e colori, seguendo una ritualità pubblica che in Thailandia accompagna spesso gli eventi della famiglia reale come un fatto nazionale, non semplicemente dinastico. Bajrakitiyabha non era solo una principessa reale.

Laureata in giurisprudenza, aveva studiato alla Cornell University ed era conosciuta come avvocata, diplomatica e funzionaria impegnata su temi di giustizia e reinserimento sociale. In Thailandia veniva spesso chiamata informalmente la principessa avvocata, un soprannome che rifletteva la sua immagine di royal moderna, istruita, internazionale e relativamente distante dall'iconografia più tradizionale della corte di Bangkok.

Negli anni aveva rappresentato il paese in Austria e presso organismi internazionali a Vienna, lavorando anche come ambasciatrice di buona volontà per UN Women e per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine. Il suo nome era legato soprattutto alla riforma carceraria e al progetto Kamlangjai, concepito per sostenere donne e bambini detenuti e facilitarne il reinserimento nella società.

Questa attività le aveva dato un profilo pubblico raro per un membro della monarchia thailandese, meno cerimoniale e più tecnico e sociale. Per molti osservatori, proprio per questo, era diventata nel tempo una delle figure più interessanti della famiglia reale, soprattutto in un sistema in cui la continuità dinastica pesa ancora molto sulla percezione di stabilità del paese. La sua parabola pubblica è stata bruscamente interrotta nel dicembre 2022, quando collassò durante l'addestramento del suo cane per una competizione.

Da allora, secondo le informazioni diffuse dal palazzo all'epoca, venne sottoposta a cure mediche prolungate, con supporto per le funzioni polmonari e renali, fino all'ultimo peggioramento. Per anni il palazzo aveva mantenuto un riserbo quasi assoluto sulle sue condizioni, alimentando un'attenzione costante dentro e fuori la Thailandia. Nel frattempo, la principessa era rimasta nella percezione pubblica come una possibile erede al trono, anche se il re, finora, non ha mai designato formalmente un successore.

La sua morte chiude dunque un lungo periodo di sospensione per la famiglia reale e per l'intera Thailandia. Con lei scompare anche una delle poche ipotesi di successione che molti analisti consideravano plausibili. In una monarchia dove il tema dell'erede è sempre delicatissimo, la scomparsa di Bajrakitiyabha apre un vuoto simbolico e politico che non può essere ignorato.

Per capire il peso di questa notizia bisogna ricordare che la Thailandia è una monarchia costituzionale dal 1932, quando la rivoluzione siamese pose fine al sistema assolutista. Formalmente il potere del sovrano è limitato, ma nella pratica la corona conserva un'autorità morale e simbolica enorme, e la sua influenza si intreccia da decenni con l'esercito, la burocrazia e la politica nazionale.

Il regno di Bhumibol Adulyadej, padre dell'attuale re, ha segnato un'epoca lunghissima e complessa: durata record, numerosi colpi di stato, crisi costituzionali e un rapporto costante tra monarchia e apparati di potere. In questo quadro la casa reale è stata spesso presentata come garanzia di continuità e unità nazionale, ma anche come una istituzione sensibile e protetta, intorno alla quale ruotano fedeltà formali, norme severe e un rispetto pubblico molto codificato.

Quella tailandese, dunque, non è soltanto un residuo cerimoniale del passato. È un'istituzione viva che continua a incidere sulla vita pubblica, sulla diplomazia e sulla rappresentazione stessa della nazione, tanto che le visite reali vengono ancora utilizzate come strumento di politica estera e di legittimazione internazionale. Negli ultimi anni il ruolo della monarchia è tornato al centro di tensioni politiche più ampie, specialmente nei momenti di crisi istituzionale e nelle proteste pro-democrazia.

In Thailandia, infatti, il dibattito sulla corte è spesso inseparabile da quello sul potere militare, sulla libertà di espressione e sui limiti della contestazione pubblica. Per questo la morte di Bajrakitiyabha, al di là del valore umano e familiare, ha anche un effetto sulla percezione del futuro del Paese





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