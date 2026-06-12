Morta la principessa Bha: la Thailandia piange la figlia del re

La principessa Bajrakitiyabha Mahidol, primogenita del re thailandese, è morta a 47 anni dopo una lunga malattia. Conosciuta come Principessa Bha, era in coma dal 2022 a causa di un'infezione. Il paese è in lutto.

L'Ufficio della Casa Reale thailandese ha annunciato la morte della principessa Bajrakitiyabha Mahidol, conosciuta come Principessa Bha , avvenuta serenamente all'età di 47 anni. La primogenita del re Maha Vajiralongkorn era ricoverata in ospedale dal dicembre 2022, quando era stata colta da un improvviso malore dovuto a una grave infezione addominale.

Nonostante le cure, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso. La notizia ha gettato nel lutto l'intera nazione, con il primo ministro Anutin Charnvirakul che in un intervento televisivo ha espresso profondo dolore e tristezza per la perdita di una figura tanto amata e rispettata. Bajrakitiyabha era l'unica figlia nata dal primo matrimonio del re con la principessa Soamsawali Kitiyakara.

Cresciuta nel Palazzo Reale, aveva intrapreso una formazione giuridica di alto livello, laureandosi in legge e conseguendo un dottorato in giurisprudenza. La sua carriera l'aveva vista impegnata come giurista, diplomatica e assistente sociale, distinguendosi per la dedizione alla giustizia, all'uguaglianza e alla dignità umana. Molti analisti la consideravano un possibile erede al trono, anche se la successione non era mai stata ufficialmente discussa.

La sua morte lascia un vuoto nella famiglia reale e solleva interrogativi sul futuro della monarchia, già segnata da controversie e da una legge sulla lesa maestà molto rigida. Le cerimonie funebri ufficiali prenderanno il via sabato prossimo, quando un corteo funebre trasporterà la bara dall'ospedale Chulalongkorn alla Sala del Trono Piman Rattaya, all'interno del Grande Palazzo Reale. Secondo le disposizioni del Palazzo, il pubblico potrà partecipare al rito del bagno reale, versando acqua sulla principessa in segno di omaggio.

Il governo ha dichiarato un periodo di lutto nazionale, con bandiere a mezz'asta e momenti di silenzio in tutte le istituzioni pubbliche. La principessa Bajrakitiyabha lascia un'eredità di impegno sociale e di dedizione al popolo thailandese, che la ricorderà come un esempio di servizio e di umiltà.

La sua scomparsa segna la fine di un'era per la monarchia thailandese, già provata da recenti eventi e da una crisi di consenso tra la popolazione più giovane, che guarda con occhi critici a un'istituzione secolare. In un comunicato, l'Ufficio della Casa Reale ha ricordato con affetto la principessa, sottolineando il suo instancabile lavoro per la giustizia sociale e la promozione dei diritti delle donne e dei bambini.

Bajrakitiyabha aveva fondato diverse organizzazioni benefiche e aveva patrocinato iniziative per l'educazione e la salute nelle aree rurali. La sua morte è stata accolta con messaggi di cordoglio da tutto il mondo, inclusi capi di Stato e rappresentanti di organizzazioni internazionali.

Il re Maha Vajiralongkorn, che in questi anni ha visto morire gran parte della sua stretta famiglia, si trova ora a dover fronteggiare un nuovo lutto, in un periodo in cui la monarchia thailandese cerca di ridefinire il proprio ruolo in una società in rapido cambiamento. La principessa Bajrakitiyabha sarà sepolta con tutti gli onori nel pantheon reale, accanto ai suoi antenati, in un cerimonia che unirà rito buddista e tradizione di corte.

La Thailandia piange la sua principessa, ma il suo spirito di servizio continuerà a ispirare le future generazioni





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