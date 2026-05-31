Morta la sorella di Jamie Lee Curtis, Kelly Lee Curtis, aveva 69 anni

La sorella di Jamie Lee Curtis, Kelly Lee Curtis, è morta all'età di 69 anni nella sua casa di Bellevue, in Idaho. La notizia è stata data dalla sorella minore, premio Oscar, con un lungo e commosso post pubblicato su Instagram.

Jamie Lee Curtis , morta la sorella Kelly: anche lei attrice, aveva 69 anni. La mia prima amica e confidente per la vita. La sorella di Jamie Lee Curtis , Kelly Lee Curtis , è morta sabato 30 maggio all'età di 69 anni nella sua casa di Bellevue, in Idaho .

A dare la notizia è stata la sorella minore, premio Oscar, con un lungo e commosso post pubblicato su Instagram. Un caloroso aloha a mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. È venuta a mancare questa mattina. Nella sua casa.

In mezzo alla natura. In pace. Le cause della morte non sono state rese note. Nata a Santa Monica il 17 giugno 1956, Kelly Lee Curtis portava nel cognome il peso di una delle dinastie più celebri del cinema americano.

Comparve sul grande schermo per la prima volta a due anni nel film I vichinghi (1958), accanto ai genitori. Dopo gli studi in economia e una breve parentesi come agente di borsa, tornò alla recitazione formandosi al Lee Strasberg Theatre Institute e diventando membro dell'Actors Studio.

La sua carriera la portò a lavorare tra cinema e televisione: recitò accanto alla sorella in Una poltrona per due (1983), fu protagonista della commedia tedesca Magic Sticks (1987) e apparve nel film horror italiano La setta (1991), prodotto da Dario Argento e diretto da Michele Soavi. Sul piccolo schermo fu vista in The Equalizer, Star Trek: Deep Space Nine e Judging Amy, tra gli altri.

Negli anni successivi si dedicò alla regia documentaristica e lavorò come assistente di produzione in diversi film della sorella. Rimase molto legata alle radici familiari, partecipando con il padre a iniziative per il restauro della Sinagoga di Dohány Street a Budapest.

Nel post di addio, Jamie Lee Curtis ha tracciato un ritratto affettuoso e preciso della sorella: amante delle tartarughe, dei mercatini dell'usato, di Pokémon Go e dei viaggi, Kelly era conosciuta in famiglia come Zia Cookie per i suoi biscotti natalizi a mezzaluna. Sarà ricordata per la sua generosità, le sue opinioni forti e la sua inesauribile curiosità.

Kelly concludeva ogni messaggio con una benedizione ungherese, Isten Veled - Dio sia con te - a testimonianza dell'orgoglio per le sue radici ebraico-ungheresi. Isten Veled a mia sorella del sole e della luna, ha chiuso Jamie Lee Curtis. Ci rivedremo lungo il cammino. Con la scomparsa di Kelly Lee Curtis si chiude un altro tassello della storia familiare dei Curtis-Leigh.

Il padre Tony Curtis, protagonista di A qualcuno piace caldo, morì nel 2010; la madre Janet Leigh, indimenticabile in Psycho, si era spenta nel 2004. Kelly lascia il marito, il regista e produttore John Marsh, la sorella Jamie Lee Curtis con il marito Christopher Guest e i fratellastri Alexandra, Allegra, Ben e Nicholas





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