Morta Patrizia Caselli, showgirl e conduttrice tv degli anni 80 e 90

Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva italiana, è morta a 66 anni. Nota per i suoi programmi di successo e per le relazioni con Walter Chiari e Bettino Craxi.

Patrizia Caselli , attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è morta all'età di 66 anni. Nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata.

Nel giugno 2024, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato di avere un tumore al terzo stadio, confessando la sua paura. Volto noto della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta, Caselli aveva iniziato la carriera giovanissima, tra pubblicità e cinema, lavorando anche con il regista Nanni Loy.

Il suo debutto sul piccolo schermo avvenne nelle televisioni private, come Antennatre e Telealtomilanese, dove si affermò come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione sentimentale durata fino al 1987. Negli stessi anni si cimentò anche nella musica, incidendo diversi 45 giri, e nel teatro, recitando in 'Hai mai provato con l'acqua calda?

' con Chiari e Ivana Monti, e nella riedizione di 'Mi è caduta una ragazza nel piatto' con Domenico Modugno. Il debutto in Rai arrivò nel 1987 con il varietà estivo di Rai2 'Bella d'estate', ancora accanto a Chiari. Seguì la partecipazione a 'Chi tiriamo in ballo?

' e, nel 1988, la conduzione in solitaria di 'Master 88'. Nel 1989-1990 fu al timone, insieme a Luciano Rispoli, del programma 'La rete'. Dal 1991 Caselli divenne il volto del contenitore pomeridiano di cronaca 'Detto tra noi', condotto con Piero Vigorelli: tre edizioni fino al 1994, anno in cui il programma si trasformò in 'La vita in diretta'. Nel 1993 condusse anche il gioco del mezzogiorno 'Se fosse...

', già portato al successo da Raffaella Carrà. Dopo il 1994 lasciò la televisione per seguire Bettino Craxi a Hammamet, al quale fu legata sentimentalmente per nove anni, fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio nel 2000.

'Gli sono rimasta accanto sempre', aveva raccontato ricordando i giorni più difficili dello scandalo Mani Pulite. In precedenza aveva avuto una relazione con Walter Chiari; dopo la scomparsa di Craxi aveva sposato il medico Alberto Bossi, con cui aveva adottato un figlio, François. Negli anni Duemila era tornata sporadicamente sul set, recitando nei film 'La fabbrica del vapore' (2000) di Ettore Pasculli e 'Dentro la città' (2004) di Andrea Costantini.

La sua scomparsa chiude la parabola di una figura che ha attraversato stagioni diverse della televisione italiana, tra varietà, cronaca e intrattenimento, lasciando un segno riconoscibile in un'epoca di grande trasformazione del piccolo schermo. Patrizia Caselli è stata una donna poliedrica, capace di passare dalla leggerezza dello spettacolo alla profondità del giornalismo di cronaca, sempre con autenticità e passione.

Il suo legame con Bettino Craxi, figura controversa della politica italiana, ha segnato profondamente la sua vita privata, portandola a ritirarsi dalle scene per stargli accanto nei momenti più difficili. Nonostante le polemiche, Caselli ha sempre difeso le sue scelte, mostrando una grande determinazione. La sua eredità artistica rimane viva nei ricordi di chi l'ha vista brillare sul piccolo schermo, in un'epoca in cui la televisione era ancora il principale mezzo di intrattenimento per le famiglie italiane.

Con la sua scomparsa, si perde un pezzo di storia della tv italiana, un'icona di un'epoca che non c'è più





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