Morta ragazza di 25 anni in hotel a Cinisello Balsamo: indagano su possibile abuso di sostanze

Una giovane donna di 25 anni è stata trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo. Il personale della struttura ha scoperto il corpo senza vita durante le pulizie della mattina. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile abuso di sostanze. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Una giovane donna di 25 anni è stata trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo . Il personale della struttura ha scoperto il corpo senza vita durante le pulizie della mattina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia e il medico legale per accertare le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile abuso di sostanze. La vittima era sola o in compagnia al momento del soggiorno in hotel? Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze potrebbero fare luce sulla vicenda





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