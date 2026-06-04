Morta una bambina di 18 mesi all'ospedale Annunziata di Cosenza

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di responsabilità mediche.

Una bambina di appena 18 mesi è morta all'ospedale Annunziata di Cosenza dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di responsabilità mediche .

La piccola, originaria di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, soffriva da circa dieci giorni di disturbi gastrointestinali caratterizzati da vomito e dissenteria. Secondo quanto emerso, due giorni fa i genitori, preoccupati per il persistere dei sintomi, avevano deciso di accompagnarla al pronto soccorso dell'ospedale cosentino. Dopo gli accertamenti iniziali, la bambina era stata ricoverata nel reparto di pediatria per ulteriori controlli e cure. Nella mattinata di oggi, però, il quadro clinico è precipitato improvvisamente.

Intorno alle 8 i medici hanno disposto il trasferimento urgente nel reparto di rianimazione, dove la piccola è stata intubata nel tentativo di stabilizzarne le condizioni. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e le manovre di rianimazione, la bambina è deceduta poche ore dopo. La tragedia ha spinto la magistratura ad avviare immediatamente gli accertamenti.

I genitori della piccola hanno infatti presentato una denuncia e la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause della morte. Nell'ambito delle prime attività investigative, gli inquirenti hanno disposto il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria relativa al ricovero della bambina.

Le forze dell'ordine, delegate dalla Procura, stanno acquisendo gli atti necessari per verificare il percorso assistenziale seguito dalla paziente e accertare se vi siano stati eventuali errori o omissioni. Fondamentale per l'inchiesta sarà l'autopsia, già disposta dall'autorità giudiziaria, che dovrà fornire indicazioni sulle cause del decesso e aiutare a chiarire se la morte sia stata determinata da una complicanza improvvisa legata alla patologia da cui era affetta oppure da altri fattori





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