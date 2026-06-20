Morta una cittadina italiana nell'incendio del resort a Bayahibe

Le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort a Bayahibe. L'ambasciatore d'Italia ha incontrato il marito della signora e gli ha offerto assistenza.

Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bayahibe . Lo rende noto la Farnesina.

In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata.

Continua l'opera di assistenza e di verifica sulla condizioni dei connazionali da parte dei funzionari diplomatici italiani. Il governo della Repubblica Dominicana ha inviato il capo della protezione civile e due ministri sul luogo del disastro; sono state tenute riunioni operative con l'ambasciata d'Italia e i responsabili del resort per garantire assistenza durante l'emergenza. Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all'incendio, sono in corso altre verifiche





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