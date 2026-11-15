Morte a Bognanco: giovane precipita durante fuga dalle autorità

Un uomo di 29 anni muore precipitato in un bosco del Verbano-Cusio-Ossola dopo aver tentato di fuggire dal controllo di polizia e finanza sospetti di spaccio.

Un drammatico episodio si è verificato domenica 15 novembre nel pomeriggio nella frazione di Bei, situata nel comune di Bognanco nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. L'evento ha portato al decesso di un uomo di 29 anni e a gravi ferite per un coetaneo, entrambi coinvolti in una pericolosa fuga a piedi attraverso un'area boschiva impervia, immediatamente successivo a un controllo di polizia e guardia di finanza.

Dettagli dell'incidente mortale

La dinamica dei fatti ha avuto inizio intorno alle 10 del mattino, quando le forze dell'ordine hanno intimato l'alt a un veicolo in cui viaggiavano i due giovani. Dopo essere stati invitati a fermarsi, gli occupanti dell'auto hanno deciso di non arrestare la marcia, scegliendo invece di abbandonare il mezzo e tentare di allontanarsi a piedi dirigendosi verso il bosco. La scelta di mettersi in fuga ha avuto conseguenze tragiche a causa della natura del terreno circostante, caratterizzato da pendii scoscesi, salti di roccia e vegetazione fitta che ha reso estremamente difficile la navigazione.

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Durante la fuga attraverso i sentieri montani, entrambi i giovani sono precipitati. Il più giovane, ventiquattrenne, è stato ritrovato a terra dai soccorritori con una sospetta frattura a una gamba. In seguito al ritrovamento, è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Domodossola per le necessarie cure mediche. La sua condizione, sebbene grave a causa dell'incidente, non ha comportato il decesso, a differenza del compagno di fuga.

Ricovero e situazione del ferito

Il giovane di 24 anni ricoverato a Domodossola continua a essere seguito dal personale sanitario. La diagnosi di sospetta frattura agli arti inferiori richiede stabilizzazione e osservazione medica costante, tuttavia la sua vita non sembra essere in pericolo immediato. La sua presenza all'interno del veicolo e il successivo intervento delle forze dell'ordine costituiscono elementi chiave per la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla tragedia nella zona di Bognanco.

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Ricovero del ferito e indagini

Mentre i soccorritori si occupavano del giovane ferito, le ricerche per ritrovare il coetaneo di 29 anni sono diventate prioritarie e complesse. Data la pericolosità dell'area e la difficoltà di spostamento, sono intervenuti tempestivamente il Soccorso Alpino e un elicottero del 118. Queste unità specializzate hanno consentito di coprire rapidamente ampie distanze e di individuare i soccorritori in zone altrimenti inaccessibili, dimostrando l'efficacia delle operazioni aeree nelle emergenze in alta quota.

Al termine delle operazioni di ricerca e soccorso, i soccorritori hanno individuato il corpo dell'uomo di 29 anni senza vita. Il suo corpo è stato trovato circa duecento metri più a valle rispetto al punto di partenza della fuga. Il recupero è stato possibile grazie alla coordinazione tra le unità terrestri del Soccorso Alpino e il supporto aereo, che ha permesso di scendere fino al luogo del ritrovamento in condizioni di sicurezza relative.

Motivi del controllo e sospetti

Secondo la prima ricostruzione fornita dalle autorità competenti, il controllo stradale che ha innescato la catena di eventi sarebbe scattato per il sospetto coinvolgimento dei due giovani in attività illecite di spaccio di sostanze stupefacenti. Le informazioni preliminari indicano che le forze dell'ordine avevano motivazioni sufficienti per effettuare un fermone, motivazione per la quale i giovani hanno preferito tentare la fuga anziché collaborare, portando alla conseguente tragedia.