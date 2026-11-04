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Morte a Garlasco: titolare ditta edile schiacciato dal cancello, indagine in corso

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Morte a Garlasco: titolare ditta edile schiacciato dal cancello, indagine in corso
Garlasco · Spesal · Carabinieri
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Tragedia a Garlasco, titolare ditta edile morto sotto un cancello. Carabinieri e Spesal sul luogo: dettagli sull'incidente e indagini aperte per accertare le circostanze.

Si è conclusa tragicamente la giornata lavorativa a Garlasco, località della provincia di Pavia, dove si è verificato un grave infortunio mortale che ha coinvolto il titolare di un'impresa edile locale. La vittima è rimasta schiacciata da un cancello nel corso delle operazioni di lavoro, un evento che ha subito mobilitato le autorità competenti e le forze dell'ordine presenti nel territorio per garantire la sicurezza dell'area e avviare le necessarie verifiche.

I Dettagli dell'Incidente e la Reazione delle Autorità

Le prime notizie raccolte sul luogo dell'accaduto indicano che il titolare della ditta edile è rimasto intrappolato sotto la struttura metallica del cancello, causando un incidente mortale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Garlasco, che hanno assicurato la scena e iniziato a raccogliere le prime testimonianze, mentre gli ispettori dello Spesal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, hanno avviato le ispezioni tecniche per comprendere le dinamiche precise del crollo.

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La Natura delle Indagini e i Responsabili

La presenza congiunta delle forze dell'ordine e degli ispettori del Spesal sottolinea la gravità dell'evento e la necessità di accertare se vi siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le indagini dovranno verificare se l'incidente sia avvenuto per malfunzionamento tecnico, manutenzione carente o negligenza umana. I Carabinieri stanno documentando ogni elemento fisico presente nella zona per ricostruire la catena degli eventi che ha portato alla schiacciatura della vittima.

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Conseguenze per l'Azienda e il Territorio

L'incidente ha un impatto significativo sulla comunità locale e sul mondo delle imprese edili della zona, richiedendo una stretta osservanza delle procedure di sicurezza. La vittima, in qualità di titolare ditta edile, rappresenta una figura di spicco nel settore, e la sua scomparsa ha generato profonda preoccupazione tra i colleghi e i familiari. Le indagini in corso potranno determinare eventuali responsabilità civili e penali, influenzando le operazioni future dell'azienda e la cultura della sicurezza nel distretto.

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