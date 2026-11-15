Morte a Porto Empedocle: uomo di 60 anni trovato in appartamento con il cane

Un uomo di 60 anni è deceduto nel suo appartamento di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla preoccupazione degli amici che hanno avvisato le autorità.

Un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento situato nella zona di Vincenzella, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Gli amici, preoccupati dal lungo silenzio dell'amico e dal cattivo odore che emanava l'abitazione, hanno richiesto l'intervento delle autorità competenti per verificare la sua condizione.

Dettagli del ritrovamento e dinamica

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il medico legale, che hanno proceduto con l'ispezione del corpo. All'interno dell'immobile, accanto al defunto, è stato trovato il suo cane, un piccolo meticcio dalle sembianze simili a un barboncino, che era rimasto con il proprietario fino alla fine.

Also read Rassegna notizie: dalla morte di Sebastián Lelio ai calendari dell'avvento e allo sport paralimpico

La data dell'evento non è esplicitamente indicata, ma il corpo è stato rinvenuto nella tarda mattinata. I soccorritori hanno scoperto la scena dopo che alcuni conoscenti, insospettiti dalla mancanza di notizie e dai cattivi odori, avevano allertato le forze dell'ordine per un controllo di sicurezza.

Le cause del decesso secondo le prime stime

Secondo le prime risultanze del medico legale, il sessantenne sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso che lo ha colto nell'appartamento. Durante l'evento acuto, l'uomo avrebbe subito una caduta violenta, battere la testa contro un mobile e riportare una frattura al cranio, lesione che ha causato il decesso.

Advertisement

Il defunto, separato e affetto in passato da seri problemi di salute, era noto alla cerchia di amici per la sua vita tranquilla. La stima iniziale indica che l'uomo fosse morto da almeno tre o quattro giorni al momento del ritrovamento del corpo, periodo durante il quale il suo cane è rimasto isolato nell'abitazione.

La reazione dell'ambiente circostante e il cane

Il cagnolino, rimasto a lungo accanto al corpo del proprietario senza ricevere cure, è stato trovato dai soccorritori nello stesso stato in cui si trovava il padrone. La presenza dell'animale domestico ha evidenziato la solitudine del defunto negli ultimi giorni di vita, prima che gli amici notassero la mancanza di comunicazioni e il peggioramento delle condizioni dell'abitazione.

La dinamica dell'incidente domestico ha portato a una situazione tragica in cui l'uomo non ha potuto ricevere assistenza immediata dopo la caduta. Le indagini sono ora focalizzate sulla conferma ufficiale delle cause di morte e sulla gestione delle pratiche relative al caso, che è stato portato all'attenzione delle autorità locali di Agrigento.