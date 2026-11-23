Alessandro Ingusci, 58 anni, è morto nella sua stanza alla Sapienza di Roma. Lo studente cardiopatico era in sciopero della fame per ottenere l'alloggio universitario spettante. Ecco i dettagli.

Alessandro Ingusci, uno studente di Fisica di 58 anni, è stato trovato senza vita nella sera del 23 novembre all'interno dell'università Sapienza di Roma. Il giovane era ospite nel palazzo universitario poiché in attesa della destinazione abitativa che gli spettava di diritto.

Dettagli della morte e contesto abitativo

Secondo quanto ricostruito dal collettivo studentesco, la morte di Ingusci avviene in un momento cruciale della sua permanenza nella capitale. Lo studente dormiva nei locali dell'università mentre attendeva che venisse assegnato l'alloggio universitario. La mancanza di una sistemazione stabile ha creato un clima di forte tensione e precarietà per la comunità accademica.

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La notizia è stata diffusa e denunciata dall'organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta. L'associazione ha portato alla luce le condizioni in cui versava lo studente, evidenziando la gravità della situazione abitativa che ha portato alla tragedia. Le autorità e le istituzioni competenti sono ora chiamate a fare luce sulle circostanze esatte.

Protesta silenziosa e stato di salute

Ingusci aveva una storia clinica che includeva patologie cardiache, condizione che ha reso il suo stato di salute particolarmente fragile durante le settimane trascorse in attesa della casa. Lo studente aveva intrapreso una forma di protesta silenziosa per rivendicare il diritto all'alloggio a cui aveva titolo.

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Questa forma di dissenso ha incluso uno sciopero della fame, condotto però con l'obiettivo di non attirare l'attenzione mediatica o il sostegno delle realtà politiche. Ingusci ha rifiutato pubblicamente queste forme di aiuto per mantenere la concentrazione sulla sua richiesta fondamentale di giustizia abitativa.

La scelta di isolarsi da aiuti esterni rifletteva la determinazione dello studente nel portare avanti la sua battaglia personale contro le carenze del sistema di assegnazione degli alloggi. Questa decisione ha avuto conseguenze tragiche sulla sua salute fisica, già compromessa dalle condizioni di vita.

Racconti dei testimoni e ultime ore

Gianni De Gennaro, un vicino di stanza dello studente, ha fornito dettagli cruciali sulle ultime ore di vita di Alessandro Ingusci. Secondo le sue dichiarazioni, lo studente appariva provato fisicamente nelle sue ultime fasi. Le luci della sua stanza erano rimaste accese fino alle 21.30 del venerdì sera.

Il vicinato ha espresso grande sgomento per la scoperta avvenuta nella serata successiva. Le notizie sulla sua condizione fisica hanno iniziato a circolare tra gli studenti che frequentavano lo stesso edificio, creando un senso di allarme diffuso.

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Impatto sociale e next steps

Questa vicenda ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la crisi alloggiativa nella Capitale e le difficoltà degli studenti che non riescono a trovare sistemazioni adeguate. La protesta di Ingusci rappresenta un esempio estremo delle tensioni esistenti nel settore universitario romano.

Le indagini stanno procedendo per stabilire se ci siano responsabilità dirette o indirette nella morte dello studente. La comunità studentesca chiede maggiore trasparenza e interventi immediati da parte delle istituzioni per prevenire scenari simili in futuro.