Morte Antoine de Massy: Arrestato Sospetto Omissione Soccorso Monaco

Indagine sulla morte del cugino del principe Alberto di Monaco. Arrestato un uomo di 42 anni accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso dopo la caduta da Villa Sauber.

Il Principato di Monaco è scosso dal decesso di Antoine de Massy, ventinovenne cugino di secondo grado del principe Alberto II. Il corpo del giovane è stato ritrovato la sera del 25 ottobre in un parco situato dietro a Villa Sauber, sotto il boulevard du Larvotto.

Dettagli sulla dinamica della morte

Secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Stèphane Thibault, l'autopsia indica che la causa del decesso è stata la caduta da tredici metri. Antoine sarebbe precipitato dal boulevard du Larvotto su uno spiazzo retrostante l'edificio che ospita il Nouveau Musée National de Monaco.

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Il luogo del ritrovamento è piuttosto appartato, circostanza che ha spiegato il ritardo nella scoperta del cadavere da parte delle autorità. In un primo momento, la polizia monegasca aveva aperto un'indagine per accertare le cause della morte senza formulare ipotesi di reato.

Identificazione del sospettato e accuse

Gli investigatori hanno presto escluso che la morte fosse dovuta a un incidente o a un suicidio. Il 26 ottobre 2026 è stato fermato un uomo di quarantadue anni, cittadino ucraino residente a Monaco da trent'anni.

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L'indagato è stato accusato di omissione di soccorso e omicidio colposo. Il suo fermo è stato prorogato per ventiquattr'ore e l'inchiesta formale è stata aperta il 28 ottobre. La Procura ha precisato che i fatti potrebbero essere avvenuti in momenti diversi.

Reazioni della famiglia Grimaldi

Palazzo Grimaldi ha diffuso una dichiarazione il 26 ottobre scorso esprimendo tristezza per la scomparsa. Le Loro Altezze Serenissime, il principe Alberto II e la principessa Charlene, si sono unite al lutto della famiglia.

Il comunicato ha ricordato il legame di Antoine con lo sport, sottolineando la sua passione per il tennis sin dall'infanzia. Sua zia, Elizabeth-Ann de Massy, era stata presidentessa del Monte-Carlo Country Club e della Federazione Monegasca di Tennis.

Indagini e ruolo imprenditoriale

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso il sospettato insieme ad Antoine la sera del 24 ottobre. Video mostrano i due uscire dal Sass Cafè Club alle tre di notte, con il giovane visibilmente alterato.

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Antoine de Massy, nato a Miami il 15 gennaio 1997, era un amministratore della società Instant App. Gli investigatori non hanno ancora rivelato il movente esatto dell'omicidio, poiché le indagini sono in corso.