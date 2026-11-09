Morte autore sparatoria Cracovia e rientro studenti italiani Ugo Foscolo

È deceduto l'autore della strage di Cracovia che ha causato sei morti. Rientrati ad Albano gli studenti del liceo Ugo Foscolo coinvolti nell'attentato.

Le autorità polacche hanno confermato la morte dell'uomo responsabile della sparatoria avvenuta sabato nella piazza del Mercato di Cracovia, un evento tragico che ha costato la vita a sei persone e ne ha ferite altre quindici. La Polizia della Voivodnia della Piccola Polonia, ente governativo con sede a Cracovia, ha reso nota la notizia attraverso il social network X, assicurando che l'autore dei fatti era morto quella mattina stessa in ospedale. L'individuo, identificato come un cittadino di 24 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l'attacco, ma le sue ferite si sono rivelate fatali per la sua incolumità.

La conferma ufficiale della morte del sospetto

La polizia della regione della Piccola Polonia, del quale Cracovia è il capoluogo, ha diramato un comunicato preciso e immediato per chiarire le sorti dell'imputato. Il messaggio inviato sui canali ufficiali ha informato la cittadinanza e la stampa internazionale che l'autore dei tragici fatti era morto quella mattina in ospedale, chiudendo di fatto la parte più critica delle indagini preliminari legate all'identità e alla sorte dell'attentatore. Questa dichiarazione ufficiale ha consentito di chiudere la fase acuta dell'evento, permettendo alle forze dell'ordine di concentrarsi sul contesto più ampio della vicenda e sul supporto alle vittime e alle loro famiglie.

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Rientro sicuro degli studenti del liceo Ugo Foscolo

Nello stesso contesto temporale, si è conclusa la fase di emergenza per un gruppo di studenti italiani coinvolti nell'incidente. I ragazzi e i loro accompagnatori, appartenenti al Liceo "Ugo Foscolo" di Albano Laziale, sono appena rientrati nella loro città, vicino a Roma, dopo essere stati presenti ai luoghi della sparatoria. Il viaggio di ritorno è avvenuto stamattina a bordo di un pullman, con un arrivo sicuro che ha portato tutti i membri del gruppo scolastico nella loro comunità di provenienza, ponendo fine al periodo di incertezza e attesa che aveva caratterizzato le prime ore successive all'attacco in Polonia.

Accoglienza a Albano Laziale dalle autorità locali

Il rientro del gruppo scolastico non è passato inosservato, in quanto è stato accolto con grande attenzione da parte delle istituzioni locali. In piazza Zampetti, il cuore della città, si radunavano figure chiave della comunità per ricevere il ritorno degli studenti. Tra gli altri presenti c'era il sindaco di Albano Laziale, Massimo Ferrarini, che ha testimoniato l'impegno delle istituzioni nel supporto alla cittadinanza durante momenti di crisi. Accanto a lui si trovava anche Adele Bottiglieri, la dirigente scolastica del liceo "Ugo Foscolo", che ha coordinato personalmente l'operazione di rimpatrio, garantendo la cura e l'assistenza necessaria ai giovani tornati dalla Polonia.

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Profilo dell'autore e dinamica della sparatoria

Le indagini hanno portato a delineare il profilo dell'uomo coinvolto, identificato come un cittadino polacco di estrrema destra, di nome Oksinski. L'aggressore ha commesso un atto efferato che ha visto inizialmente l'uccisione della propria famiglia, per poi puntare le armi contro le persone presenti in strada, sparando a caso nella folla della piazza del Mercato di Cracovia. Questa sequenza di eventi ha creato un panorama di terrore e confusione, con conseguenze devastanti che hanno lasciato sei vittime mortali e quindici feriti, segnando uno degli episodi di violenza più gravi negli ultimi tempi in quella zona dell'Europa centrale.

Impatto psicologico e procedure post-evento

La reazione della comunità scolastica e delle famiglie coinvolte è stata immediata e strutturata per affrontare lo shock traumatico. Il rientro in Italia ha segnato l'inizio di un percorso di assistenza psicologica e amministrativa per gli studenti e i docenti che hanno vissuto in prima persona un evento così traumatico. Le autorità italiane e polacche stanno collaborando per garantire che tutte le necessarie supporto legale e medico vengano forniti alle vittime e ai testimoni, assicurando che la narrazione dei fatti sia completa e che le famiglie abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per elaborare il lutto e comprendere le dinamiche dell'attacco violento avvenuto lontano dal suolo nazionale.