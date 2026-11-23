Morte Beatrice Gallo in Perù: Volontaria Operazione Mato Grosso trovata senza vita
Beatrice Gallo, 26 anni, volontaria dell'Operazione Mato Grosso trovata morta in Perù il 20 novembre. Lutto in famiglia e attesa del rimpatrio della salma.
Beatrice Gallo, una giovane volontaria di 26 anni affiliata all' Operazione Mato Grosso, è deceduta improvvisamente in Perù. L'annuncio ufficiale della scomparsa è giunto dall'Unità pastorale Zerotina, che ha confermato il lutto con profonda tristezza, indicando che il decesso è avvenuto venerdì 20 novembre durante la permanenza della giovane nel paese sudamericano.
La scoperta e il certificato medico
La giovane è stata rinvenuta priva di vita la mattina successiva alla scomparsa, da un amico preoccupato dopo che non era più riuscita a mettersi in contatto telefonico con lei. I sanitari intervenuti hanno inutilmente tentato le manovre di rianimazione, rilevando che Beatrice Gallo non respirava da diverse ore al momento del ritrovamento.Also readOperazione antiusura a Foggia: 22 misure cautelari e sequestri per oltre 3 milioni di euro
Le autorità locali e le indagini
Le competenti autorità peruviane hanno già completato le procedure necessarie, comprese le indagini preliminari che hanno confermato la morte avvenuta per malore. Non sono state riscontrate tracce di violenza o eventi criminali, stabilendo che il decesso è stato causato da cause naturali e improvvise.
La reazione della famiglia Gallo
Alberto Gallo, padre della ventiseienne, ha affidato al messaggio la sua reazione al dolore, definendolo indescrivibile e affermando di non avere molte parole da aggiungere alla perdita della figlia. La famiglia sta vivendo un momento di estrema sofferenza, sostenuta dall'affetto dei parenti e delle istituzioni religiose locali.
Il rimpatrio della salma
Ora le priorità della famiglia e dell'associazione sono orientate verso le procedure logistiche per il rientro in Italia. È in attesa il rimpatrio della salma di Beatrice Gallo, operazione che dovrebbe concretizzarsi verso il fine settimana, permettendo così il ritorno della giovane nella sua terra d'origine per le ultime funzioni.
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