La WWE conferma la morte di Bronson Reed, 38 anni, per complicazioni mediche dopo l'infortunio a Riyadh. Dettagli sul lottatore australiano Jermaine Haley e contesto dell'incidente.

La World Wrestling Entertainment ha confermato la scomparsa di Jermaine Haley, noto al grande pubblico come Bronson Reed. Il lottatore australiano è deceduto all'età di 38 anni. L'annuncio ufficiale è stato diramato venerdì dalla compagnia, che ha attribuito il decesso a complicazioni mediche.

Dettagli medici e contesto dell'incidente

Il wrestler subì gravi infortuni durante il pay-per-view Crown Jewel. L'evento si tenne il 7 novembre a Riyadh, in Arabia Saudita. Reed affrontò in quel match l'avversario Oba Femi. Secondo la cronaca riportata da CNN, il lottatore riportò la frattura di più costole. subì inoltre una lacerazione al rene durante la competizione.

Also read Morte De Gennaro e il colpo di Stato del 1992: l'opinione di De Magistris

La WWE ha specificato che Reed era rimasto nel Paese arabo per ricevere ulteriori cure mediche. La compagnia non ha chiarito se la sua morte sia collegata a quell'episodio. Non sono stati forniti altri dettagli sulle cause specifiche del decesso. Le informazioni ufficiali si limitano alla dicitura di complicazioni mediche.

Carriera e riconoscimento della WWE

Jermaine Haley ha avuto due esperienze nella WWE. La prima esperienza iniziò nel 2019 e terminò nel 2021. Tornò nella federazione nel 2022 dopo un anno lontano. La sua seconda militanza continuò fino alla morte. La WWE ha lodato il suo lavoro nella nota ufficiale.

Advertisement

La compagnia lo ha definito una figura leggendaria. Lo ha descritto come una persona straordinaria. Ha sottolineato che era un padre di famiglia devoto. La WWE ha evidenziato che era un collega amatissimo dai suoi compagni di ring. Il suo vero nome era Jermaine Haley.

Un lutto che si ripete nella federazione

Questa notizia rappresenta un ulteriore lutto per la federazione di wrestling. Reed è il secondo wrestler a morire negli ultimi mesi. Benjamin Satterley era scomparso a settembre a 40 anni. Satterley era un wrestler inglese di nazionalità britannica.

Anche in quel caso le circostanze non furono rese note. Le cause del decesso di Benjamin Satterley non furono rese note all'epoca. La scomparsa di Reed aggiunge un nuovo capitolo doloroso alla storia recente della WWE. La notizia giunge in un periodo già segnato da eventi tragici.

Reazione e memoria del lottatore

La nota della WWE ha espresso il dolore per la perdita. La compagnia si definisce devastata dalla notizia. Il messaggio invita i tifosi a ricordare l'atleta. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della federazione.

Advertisement

La memoria di Bronson Reed resterà legata ai suoi match. La sua carriera ha lasciato un segno nella promozione. I colleghi e i tifosi lo ricorderanno per il suo talento. La scomparsa chiude un capitolo significativo per la federazione. I dettagli sulle indagini mediche restano riservati al momento.