Stefano Bazzana, 47 anni, è in coma irreversibile dopo essersi soffocato a pranzo a Cremona. Esplanto organi e il dolore della famiglia.

È stato dichiarato il decesso cerebrale di Stefano Bazzana, il quarantasettenne residente a Casalbuttano in provincia di Cremona, dopo una battaglia durata quattro giorni contro la morte. L'uomo era ricoverato nell' Ospedale Maggiore di Cremona in condizioni di gravità assoluta, seguiti attentamente dall'equipe medica della terapia intensiva che non è riuscita a riportarlo alla coscienza dopo il drammatico incidente occorsogli durante un pasto.

I dettagli del soffocamento a pranzo

La tragedia si è consumata nella serata del martedì 24 novembre, quando Stefano Bazzana stava consumando un pranzo in un ristorante locale insieme a suo padre e al figlioletto di quattro anni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità e dai testimoni presenti, il quarantasettenne originario di Fiesse in provincia di Brescia ha rischiato di soffocare dopo aver ingoiato un pezzo di carne che gli ha ostruito completamente la trachea. Il boccone si è bloccato nelle vie respiratorie, impedendo all'uomo di respirare e creando una situazione di emergenza vitale immediata che ha richiesto un intervento tempestivo per salvare la vita del cliente del ristorante.

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L'intervento dei soccorritori e del 112

Al manifestarsi del malessere, è stato immediatamente allertato il 112 per richiedere l'invio di un'ambulanza. Durante l'attesa dei soccorsi, alcuni clienti del locale hanno tentato, guidati passo dopo passo dagli operatori della centrale operativa dei soccorsi, di praticare la manovra di disostruzione delle vie aeree. Purtroppo, nonostante la rapidità dell'intervento dei presenti che hanno cercato di liberare le vie respiratorie del quarantasettenne, non sono riusciti nell'impresa prima dell'arrivo del personale sanitario specializzato.

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Il ricovero e l'espianto degli organi

All'arrivo sul posto, i sanitari hanno rianimato a lungo l'uomo, riuscendo a liberare la trachea dal boccone di carne e intubandolo direttamente nel ristorante per garantire l'ossigenazione. Stefano Bazzana è stato poi trasferito d'urgenza nell'Ospedale Maggiore di Cremona, dove è stato ricoverato per quattro giorni consecutivi in terapia intensiva sotto stretta osservazione. Nella notte successiva alla dichiarazione del decesso cerebrale, sono stati eseguiti gli espianti degli organi, un gesto che permetterà di salvare la vita di altri pazienti in attesa di trapianti, chiudendo il cerchio di un evento che ha scosso la comunità locale.