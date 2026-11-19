Corrado Augias è morto a 91 anni. Il presidente Sergio ricorda l'ultimo contatto telefonico, il desiderio di riconciliazione con la Rai e il suo lascito culturale.

Corrado Augias è morto il 19 novembre all'età di 91 anni, lasciando un vuoto profondo nella scena culturale e giornalistica italiana. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente dalla sua famiglia e dai più importanti esponenti del mondo della televisione pubblica. Tra i numerosi messaggi di cordoglio, si distingue per intensità e dettaglio il tributo reso da Roberto Sergio, ex amministratore delegato della RAI e attuale direttore generale di San Marino RTV.

L'ultima telefonata e il desiderio di pace

Roberto Sergio ha condiviso un ricordo personale che illumina gli ultimi giorni di vita del giornalista scomparso. Pochi giorni prima del decesso, Augias ha effettuato una chiamata telefonica diretta a Sergio. Durante questa conversazione, definita dall'interlocutore affettuosa e intensa, il conduttore ha espresso con lucidità la consapevolezza della fine imminente del suo percorso terreno. Non vi era traccia di amarezza, ma piuttosto una serenità dettata dall'aver vissuto una vita piena e ricca di esperienze.

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Il punto centrale di quel dialogo riguardava il rapporto con la televisione pubblica. Augias aveva espresso il desiderio di riappacificarsi con la RAI, superando le incomprensioni che avevano segnato il suo ultimo periodo di allontanamento dalle trasmissioni. Per lui, l'istituzione non era solo un luogo di lavoro, ma la "casa propria" alla quale aveva dedicato gran parte della sua esistenza professionale. La richiesta di Sergio di aiutare a rinsaldare questo legame è stata accolta con gratitudine.

Un intellettuale senza confini

Roberto Sergio descrive Corrado Augias come una figura che appartiene a due categorie distinte: quella delle persone che lasciano un segno indelebile nella storia della televisione e quella degli individui che entrano profondamente nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerli personalmente. Definito un intellettuale straordinario e un uomo libero, Augias è ricordato per la sua capacità unica di rendere accessibile il sapere senza mai impoverirlo.

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La sua voce autorevole ha saputo rivolgersi a generazioni diverse di ascoltatori e telespettatori. La sua personalità era caratterizzata da un mix raro di intelligenza, eleganza stilistica e una sottile, inconfondibile ironia. Queste doti gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento costante per la cultura italiana, mantenendo alto il livello dei dibattiti pubblici senza mai scadere nel trivialità. La sua grandezza risiede anche nella ferma difesa delle proprie convinzioni, unita alla capacità di riconoscere quando è il momento di fare pace con il passato.

Il lascito istituzionale e culturale

Oltre al ricordo personale di Roberto Sergio, il profilo professionale di Corrado Augias è contrassegnato da riconoscimenti importanti. Tra questi figura il Premio Laurentum 2025, un onorificenza che ne celebra il contributo alla società. Inoltre, è stato un grande sostenitore di San Marino RTV, la rete televisiva dove Sergio attualmente ricopre il ruolo di direttore generale. Questo legame conferma la sua vocazione trasversale per i media e l'informazione.

Il suo eredità culturale rimarrà nei libri scritti, nei programmi televisivi storici e nelle battaglie per i diritti civili. Il suo impegno per il servizio pubblico ha contribuito significativamente alla crescita civile del Paese. La richiesta di riconciliazione avanzata prima di morire non è vista come un rinnegamento, ma come un atto di saggezza per lasciare spazio solo a ciò che conta davvero nella vita di un uomo.

La riflessione sulla temporaneità umana

Roberto Sergio conclude il suo messaggio con una nota di profonda umanità e rimpianto. Esprime il desiderio che ci fosse stato ancora tempo, tempo per parlare ancora, per ritrovarsi e per restituire al grande giornalista tutta la serenità che desiderava. Oggi, quella possibilità non c'è più, ma rimane la gratitudine per aver conosciuto Augias e per aver ricevuto una testimonianza autentica di amicizia.

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La RAI ha fatto parte della sua vita e Augias resterà per sempre una parte della sua storia. Il suo esempio di giornalismo impegnato ma elegante continuerà a ispirare le nuove generazioni di comunicatori. La figura di Corrado Augias si conferma come un pilastro della memoria collettiva italiana, capace di unire la storia recente del Paese con i valori dell'intelligenza e della convivenza civile.