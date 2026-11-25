Scoperto l'autore delle lettere lasciate da Gianni De Gennaro. La Commissione Antimafia si scontra: opposizione chiede acquisizione atti, maggioranza approva relazione sugli appalti.

La verità sulle ultime ore di vita di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia morto suicida sabato in una casa di campagna, si fa sempre più concreta grazie a elementi forensi decisivi. La perizia calligrafica ha accertato con certezza che l'ex funzionario è l'autore delle missive trovate nel suo appartamento, confermando il nesso diretto tra l'uomo e gli scritti che potrebbero cambiare la narrazione sul caso.

Le carte sono state reperite in due buste sigillate e riguardano principalmente la Procura di Caltanissetta, che lo indagava per il reato di depistaggio nell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Tra i documenti emerge una lettera di difesa indirizzata al procuratore Salvatore De Luca, caratterizzata da toni estremamente duri contro il procedimento giudiziario avviato dai magistrati nisseni.

Also read Commissione Antimafia: Tensioni post-mortem De Gennaro e dossier Mafia-Appalti

Contenuti shock delle lettere rinvenute

Nel documento inviato a Salvatore De Luca, Gianni De Gennaro critica aspramente le perquisizioni subite, definendo l'azione dello Stato come una persecuzione più severa di quella mafiosa. L'ex capo della Polizia scrive esplicitamente che nemmeno la mafia avrebbe ottenuto tanto nel colpire un uomo dello Stato, un'affermazione che solleva nuove interrogative sulla condotta delle indagini e sulla percezione dell'indagato.

Oltre a questa missiva, è stata rinvenuta una seconda lettera con l'intestazione 'per chi vorrà pubblicarla', che sembra costituire un memoriale sul suo lungo percorso professionale. Accanto al corpo sono state trovate altre due missive destinate ai familiari e al custode della villa, mentre un hard disk con vecchi atti e rassegne stampa è stato sequestrato per ulteriori verifiche tecniche.

Advertisement

Posizioni opposte in Commissione Antimafia

La scoperta del contenuto delle lettere ha innescato uno scontro acceso in Commissione Antimafia del Parlamento italiano. L'opposizione, guidata dal Partito Democratico, chiede l'acquisizione ufficiale della documentazione lasciata da Gianni De Gennaro e l'audizione del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, sostenendo la necessità di approfondire tutti i filoni, incluso quello dell'estremismo neofascista.

La maggioranza parlamentare, invece, respinge il blocco del lavoro, affermando che la relazione finale sul filone 'mafia e appalti' proseguirà e arriverà in commissione probabilmente entro la fine dell'anno. I governativi sostengono che questa indagine non si incroci con quella sui depistaggi, gestita dalla Procura di Caltanissetta, dove Gianni De Gennaro era considerato l'indagato eccellente.

Autopsia e funerali: le prossime tappe istituzionali

Il procedimento legale e amministrativo prosegue con le attività forensi programmate. Venerdì è fissata l'autopsia presso l'Istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, durante la quale verranno effettuati i controlli finali sui manoscritti e sul supporto digitale rinvenuto. Al termine della procedura, verrà rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.

I funerali di Gianni De Gennaro si terranno nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, con probabilità di svolgimento già lunedì della prossima settimana. La cerimonia non sarà classificata come esequie di Stato, ma sarà comunque accompagnata da una ampia partecipazione istituzionale con rappresentanti del Governo e vertici delle forze dell'ordine presenti in aula.