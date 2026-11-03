Morte del calciatore Jesus de Miguel, il dramma del Tenerife dopo l'arresto cardiaco

Jesus de Miguel Alameda, attaccante del CD Tenerife, è morto il 3 novembre 2026 a 26 anni dopo un arresto cardiaco in campo durante la partita contro l'FC Andorra.

Jesus de Miguel Alameda, il giovane attaccante del CD Tenerife, è deceduto martedì 3 novembre 2026 all'età di 26 anni. La scomparsa è avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife. La notizia è stata resa ufficiale dal club spagnolo che ha comunicato il triste decesso sui propri canali social, esprimendo cordoglio alla famiglia del giocatore.

Dettagli tecnici dell'arresto cardiaco

Il dramma sportivo si è consumato meno di venticinore ore dopo l'episodio verificatosi durante la partita disputata lunedì nella Segunda Division. De Miguel ha subito un grave trauma e un arresto cardiaco immediatamente dopo un collisione violenta con il portiere della squadra avversaria. L'impatto ha causato il collasso fisico del giocatore in campo, richiedendo interventi medici urgenti che non sono riusciti a salvarne la vita nonostante la tempestività del soccorso.

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Ruolo del portiere Jesus Owono

L'atleta dell'FC Andorra, Jesús Owono, è risultato essere l'altro protagonista della collisione fatale. I medici hanno tentato ogni possibile intervento rianimatorio durante la sosta del match e nel periodo successivo al ricovero. Tuttavia, la natura gravissima del trauma subito ha impedito il recupero delle funzioni vitali. Il club avversario non ha rilasciato dichiarazioni immediate ma l'evento è al centro dell'attenzione mediatica spagnola.

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Contesto sportivo e prossimi passi

Il CD Tenerife ha annunciato che la partita contro l'FC Andorra sarà interrotta o cancellata per omaggiare la memoria del calciatore. I tifosi e i colleghi di squadra stanno piangendo la perdita di un talento emergente del calcio spagnolo. Le indagini preliminari si concentreranno sulle condizioni fisiologiche del giocatore durante l'urto per determinare eventuali responsabilità mediche o regolamentari. La stagione del campionato spagnolo subirà una pausa simbolica per il lutto.

Impatto sulle statistiche sportive

La scomparsa di Jesus de Miguel Alameda segna un tragico punto di riferimento nel calcio professionistico dell'anno 2026. La sua carriera era in pieno sviluppo con aspettative alte per il futuro sportivo. Gli addetti ai lavori stanno valutando protocolli di sicurezza più rigorosi per gli arbitri e i medici sociali durante le competizioni. Questo evento potrebbe innescare un dibattito internazionale sulla salute cardiaca degli atleti under venticinque.