Morte del cardinale Camillo Ruini: funerali in San Pietro eMessaggi di cordoglio da tutta Italia

Morto il cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale di Roma per 17 anni, che ha lasciato un segno profondo con la costruzione di 57 nuove chiese. I funerali saranno celebrati in San Pietro da Papa Leone XIV, seguito da una seconda cerimonia a Reggio Emilia. Tanti i messaggi di cordoglio da comunità ebraica, Sant'Egidio e dal mondo ecclesiale.

La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, avvenuta ieri a Roma all'età di 95 anni, suscita un profondo cordoglio nella comunità italiana e internazionale. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 18 giugno, alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro da Papa Leone XIV.

Dopo la cerimonia, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato per un secondo rito funebre, presieduto dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella Cattedrale di Reggio Emilia venerdì 19 giugno alle 16. La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si è già raccolta in Cattedrale alle 20.30 di oggi per la recita del Rosario in suffragio del cardinale, insieme a mons. Morandi.

La camera ardente è stata aperta a partire dalle ore 12 di oggi nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, in via Aurelia 208. Numerosi i messaggi di condoglianze provenienti da diverse realtà, dalla comunità ebraica a Sant'Egidio. Il cardinale Ruini ha lasciato un segno indelebile nella diocesi di Roma, come ricorda il portale RomaSette.

Durante il suo mandato come Vicario Generale, durato 17 anni e mezzo, sono state edificate 57 nuove chiese parrocchiali nella capitale, un'iniziativa che all'inizio sembrava un'utopia data la presenza di circa 500mila fedeli senza una struttura parrocchiale. Questo ambizioso programma si è trasformato in una realtà concreta, tanto da essere menzionato da Benedetto XVI in una lettera di omaggio per il 25° anniversario episcopale di Ruini.

A queste si aggiungono altre 8 parrocchie in costruzione al termine del suo mandato, due delle quali inaugurate pochi mesi dopo. Il suo impegno per la Chiesa romana e la sua influenza nel panorama ecclesiale italiano sono ampiamente riconosciuti. La sua capacità di tradurre visioni pastorali in opere tangibili ha ridefinito il volto di Roma, garantendo a molte comunità luoghi di culto e aggregazione.

I funerali di domani, alla presenza del Sommo Pontefice, saranno un momento di commemorazione solenne per un uomo che ha dedicato la vita al servizio della Chiesa. La sepoltura avverrà a Reggio Emilia, sua terra natale, in un secondo rito che vedrà la partecipazione di fedeli e autorità ecclesiastiche locali. La sua eredità spirituale e architettonica continuerà a parlare attraverso le chiese sorte sotto la sua guida, monumenti vivaci di una fede operosa





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