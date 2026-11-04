Morte del regista del cinema erotico italiano: dettagli sulla salute e ricoveri

Il regista italiano muore per il cedimento fisico legato a gravi problemi cerebrovascolari. Cronologia dei ricoveri al San Camillo e Gemelli dal 2010 al 2021.

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa del maestro del cinema erotico. Il regista si è arreso al progressivo cedimento del quadro clinico generale. La morte è arrivata come naturale conseguenza dell'avanzata età. I pesanti strascichi lasciati dai ripetuti problemi cerebrovascolari hanno segnato gli ultimi anni della sua vita.

Prime crisi sanitarie del regista italiano

La salute del maestro del cinema erotico italiano aveva iniziato a vacillare seriamente nell'aprile del 2010. Un'improvvisa e grave crisi lo portò d'urgenza in terapia intensiva. La struttura ospedaliera che lo accolse fu il San Camillo di Roma. Questo ricovero d'emergenza lasciò temporaneamente strascichi sulla memoria e sulla mobilità. Fu il primo segnale di un declino fisico che avrebbe accompagnato l'uomo per oltre un decennio.

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La sequenza di ictus e ischemie cerebrali

Nel luglio del 2019 fu poi la volta di un ictus. Il regista subì un nuovo ricovero d'urgenza al Policlinico Gemelli. A questo episodio iniziale seguirono altre due ischemie cerebrali. La malattia si manifestò con una violenza crescente nel tempo. Ogni episodio richiedeva un intervento medico immediato e specializzato.

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L'ultima battaglia negli anni della pandemia

L'ultima crisi ischemica lo colse a inizio 2021. Quel periodo fu segnato dal pieno della pandemia globale. La situazione costrinse il regista a due settimane di ospedale. Il percorso fu ulteriormente complicato da cinque estenuanti giorni trascorsi da solo in pronto soccorso. Le restrizioni anti-Covid impedirono la presenza di familiari durante quella fase critica.

Eredità e memoria del cinema di genere

La sua carriera è rimasta legata all'importante filone del cinema erotico nazionale. Ogni passo della sua vita fu caratterizzato da una battaglia contro il tempo e la salute. Le informazioni sui suoi ultimi ricoveri confermano la gravità delle sue condizioni neurologiche. La comunità cinematografica ricorda un professionista che ha lasciato un segno indelebile nel genere.