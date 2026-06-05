Morte del showman Antonio Di Bennardo durante il rifornimento di benzina: cordoglio in città

Il noto showman e artista del piano bar Antonio Di Bennardo è morto mentre faceva benzina a Marcianise. L'uomo, celebre per le sue serate musicali a Qualiano, è deceduto nonostante i soccorsi. La comunità ricorda la sua allegria e le sue doti umane attraverso numerosi messaggi di affetto.

Antonio Di Bennardo , lo showman, è deceduto mentre riforniva di benzina il distributore. La notizia ha scosso la comunità locale, in particolare gli amanti della musica dal vivo.

Di Bennardo era noto come il re delle serate in musica e conduceva ogni fine settimana spettacoli di piano bar presso la taverna "Senza Pensieri" a Qualiano. L'incidente è avvenuto in via Leonardo Da Vinci a Marcianise. Un automobilista di passaggio ha lanciato l'allarme, ma i soccorsi del 118 sono risultati purtroppo inutili. Il ricordo dell'artista è affidato a numerosi messaggi sui social.

L'ex sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha ricordato la sua capacità di intrattenere e la gioia che portava con la sua musica.

"Tutti conoscevamo Antonio Di Bennardo Music Live. Di Antonio conservo ricordi bellissimi, legati anche ai tanti eventi organizzati insieme. Con la sua musica, la sua simpatia e la sua grande capacità di intrattenere, ha allietato diverse serate per tanti mugnanesi e non solo, lasciando un segno fatto di allegria, passione e umanità", ha scritto. Maria Rosaria ha definito la perdita un "dolore immenso", ricordando che per lei e Salvatore era "un fratello" e "lo zio dei miei figli".

Anche Grazia ha espresso commozione: "Mi tremano le gambe. Abbiamo fatto le elementari insieme. Riposa in pace". Antonio Di Bennardo lascia due figli e gestiva anche il bar "Coffee Break" lungo via Mugnano-Melito.

Oggi le serrande di entrambi i locali sono state abbassate in segno di lutto. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama dell'intrattenimento locale, un'artista che coniugava talento e umanità





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