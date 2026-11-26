Tragedia a Lovadina di Spresiano: muore la neonata nata con parto d'emergenza dopo che l'auto della madre incinta è stata speronata da ladri in fuga. Il governatore Stefani e il sindaco Della Pietra esprimono cordoglio e richiedano giustizia per la piccola che ha combattuto per dodici giorni.

La tragica vicenda avvenuta a Lovadina, una frazione del comune di Spresiano in provincia di Treviso, ha segnato con profonda dolore l'intera regione Veneto, culminando nella morte della neonata nata con parto d'emergenza dopo uno speronamento doloso.

La bambina non è riuscita a sopravvivere nonostante i duri tentativi dei medici del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Ca' Foncello di Piave, dove era stata trasferita insieme alla madre. La piccola ha combattuto per la vita per dodici giorni intensi, un arco di tempo che ha visto la comunità intera vigiliare con ansia e speranza, sperando in un miracolo che purtroppo non è giunto.

Also read Tragedia al Cairo: 30 morti nell'esplosione di un autocisterna

Incidente doloso e fuga dei ladri

La madre della neonata, una giovane donna di ventidue anni incinta di otto mesi, si trovava al volante dell'automobile quando è stata colpita frontalmente da un altro veicolo. L'auto che ha causato l'impatto era guidata da un gruppo di quattro ladri che erano in fuga dopo aver commesso una rapina, secondo le prime indagine delle forze dell'ordine.

Dopo l'incidente, i responsabili sono riusciti a darsela a gambe fuggendo a piedi attraverso i campi circostanti, lasciando sul posto la vettura danneggiata e una giovane coppia in lacrime. L'incidente, avvenuto il quattordici novembre del二零二sei, ha innescato un'ondata di commozione e rabbia pubblica, portando le autorità istituzionali a esprimere il proprio cordoglio e la ferma richiesta di giustizia.

Advertisement

Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha annunciato la triste notizia sui social network, sottolineando l'impossibilità di trovare parole sufficienti per esprimere la vicinanza alla famiglia e ai parenti della piccola vittima.

La richiesta di giustizia a Veneto

"Non esistono parole per esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori e ai familiari della piccola che ci ha lasciati", ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo che il suo cordoglio, e quello dell'intero comune, si unisce a quello di tutta la popolazione veneta. Il governatore della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha preso posizione con fermezza, affermando che "il Veneto chiede giustizia".

Stefani ha espresso fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, confidando che i responsabili di questo gesto efferato, che ha costretto un parto prematuro in condizioni di estrema emergenza e ha portato alla morte di un essere innocente, vengano individuati e portati davanti alla legge. La ricerca dei fuggitivi è attualmente in corso, ma l'emozione suscitata dalla notizia ha unito la comunità locale e regionale in un lutto comune.

Un monito severo sulla criminalità

La neonata, nata con settimane di anticipo rispetto alla data prevista, aveva mostrato segni di vitalità nelle prime ore dopo la nascita, ma le condizioni della madre e il trauma subito hanno reso il suo percorso vitale estremamente fragile. La morte della piccola rappresenta non solo una tragedia familiare, ma un monito severo sulla violenza della criminalità e sulle sue conseguenze imprevedibili e devastanti per gli innocenti.

Advertisement

Le indagini proseguono con particolare rigore per ricostruire la dinamica dell'inseguimento e l'impatto, mentre la famiglia della vittima cerca conforto nella solidarietà di chi le sta intorno. Questo caso ha acceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi più incisivi contro le bande di ladronei che infestano le campagne, trasformando la tragedia di Lovadina in un simbolo della lotta per la legalità e per la tutela dei più vulnerabili.