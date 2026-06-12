Morte della principessa thailandese Bajrakitiyabha, figlia maggiore del re, dopo quasi quattro anni di coma

La principessa Bajrakitiyabha, figlia maggiore del re thailandese Maha Vajiralongkorn, è morta a 47 anni dopo quasi quattro anni in coma, secondo quanto comunicato dal Palazzo Reale. La notizia ha scosso la Thailandia e solleva interrogativi sul futuro della monarchia.

La principessa Bajrakitiyabha, figlia maggiore del re thailandese Maha Vajiralongkorn, è deceduta all'età di 47 anni dopo quasi quattro anni trascorsi in coma, come annunciato venerdì scorso dal Palazzo Reale in un comunicato ufficiale.

La notizia ha scosso profondamente il popolo thailandese, che considera la famiglia reale con grande venerazione. La principessa era l'unica figlia del re nata dal suo primo matrimonio con la regina Sirikit, e occupava una posizione significativa nella linea di successione, seppur dietro al principe ereditario, suo fratello minore Dipangkorn Rasmijoti. Il suo decesso segna un evento luttuoso per la monarchia thailandese, in un periodo già caratterizzato da tensioni e dal dibattito sul futuro della famiglia reale.

Dopo il ricovero per un problema cardiaco nel dicembre 2022, durante una cerimonia di ordinazione di novizi buddisti al tempio di Sukanthawat a Samut Prakan, le sue condizioni di salute erano rapidamente peggiorate, portandola a uno stato vegetativo persistente fino al tragico epilogo. Il Palazzo Reale non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze precise del decesso, limitandosi a confermare la morte e a esprimere il cordoglio della famiglia.

La cerimonia funebre sarà probabilmente svolta secondo i rigidi protocolli della tradizione buddhista e reale, con un periodo di lutto nazionale anticipate. La scomparsa della principessa, nota per il suo impegno in iniziative umanitarie e per il suo ruolo di sostegno al padre, lascia un vuoto nella vita pubblica del paese e solleva interrogativi sulla configurazione futura della famiglia reale, in particolare riguardo alla successione e al ruolo delle donne nella monarchia costituzionale thailandese.

Il popolo thailandese, profondamente legato alla figura del re e alla monarchia, sta affrontando questa perdita con grande tristezza, mentre il mondo diplomatico e i capi di stato asiatici stanno inviando messaggi di condoglianze. La vita della principessa, seppur segnata dalla malattia, era stata dedicata in larga parte a promuovere progetti sociali, in particolare per il benessere dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione.

La sua dipartita rappresenta non solo una tragedia familiare ma anche un momento di riflessione per l'intera nazione sul delicato equilibrio tra tradizione, modernità e la stessa sopravvivenza della monarchia in un contesto sociale in rapida evoluzione





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