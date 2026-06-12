Morte della principessa thailandese: la successione punta sulla sorella designer Sirivannavari

La primogenita del re di Thailandia muore dopo tre anni e mezzo di coma. Con i fratelli esiliati, la successione si sposta sulla sorella designer Sirivannavari.

La principessa thailandese Bajrakitiyabha, primogenita del re Rama X, è morta dopo tre anni e mezzo di coma. Il decesso è avvenuto serenamente, come confermato dal Palazzo Reale di Bangkok, dopo un progressivo deterioramento degli organi interni che ha reso irreversibile la situazione.

La principessa era stata colpita da un malore durante una sessione di allenamento all'aperto con i suoi cani nel dicembre 2022. La sua scomparsa apre un imprevedibile rebus dinastico: con quattro fratelli maschi esiliati e il minore di soli 21 anni, la successione punta ora sulla sorella Sirivannavari, designer e figura pubblica molto amata. Sirivannavari, laureata alla Cornell University e con esperienza diplomatica alle Nazioni Unite, ha sempre mostrato un forte senso di indipendenza e stile personale.

In un'intervista recente, aveva raccontato che è stata sua nonna a insegnarle a mixare abiti, borse e gioielli. Nonostante il suo background nella moda, il suo profilo istituzionale è solido: il padre l'aveva nominata generale dell'esercito nel 2021. La sua ascesa al trono sarebbe una svolta storica per la Thailandia, dove la successione femminile è rara ma non impossibile. Il re Rama X, 73 anni, non ha ancora nominato un erede ufficiale.

La situazione è complicata dall'esilio dei quattro fratelli maschi della principessa scomparsa, che vivono all'estero. La scelta di Sirivannavari potrebbe rappresentare una soluzione di compromesso, capace di unire la tradizione con la modernità. La famiglia reale thailandese è in lutto, e i preparativi per i funerali sono già in corso. La notizia ha scosso il paese, che vede nella principessa scomparsa una figura di grande dedizione e competenza





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