Alessandro, studente 58enne della Sapienza di Roma, è deceduto in tenda vicino alla Minerva. La rettrice Polimeni e il sindacato Flc Cgil chiedono risposte sulla crisi alloggiativa universitaria.

Il corpo senza vita di Alessandro, uno studente di Fisica di 58 anni iscritto alla Sapienza Università di Roma, è stato trovato lunedì 23 novembre alle ore 17:30. Il ritrovamento è avvenuto nella tenda allestita nelle vicinanze della statua della Minerva, all'interno dell'area della Città universitaria.

Scoperta e primo intervento sanitario

Appena allertati, gli operatori del 118 e i agenti della Polizia si sono recati immediatamente sul luogo dell'accaduto. I sanitari hanno effettuato le prime verifiche mediche sul posto, constatando con tristezza il decesso dell'uomo. La salma è stata successivamente messa a disposizione del medico necroscopo per le indagini preliminari.

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Causa del decesso e contesto abitativo

L'ipotesi più accreditata dai primi rilievi è quella di una morte naturale dovuta a un malore improvviso. Alessandro viveva in tenda da diverse settimane in quanto privo di un alloggio stabile e risultava essere in attesa di assegnazione di una stanza nello studentato. La giovane età anagrafica di 58 anni non corrispondeva alla media degli studenti universitari.

Le accuse di Cambiare Rotta alla Sapienza

L'organizzazione giovanile Cambiare Rotta ha denunciato le circostanze di vita dello studente, definendo inaccettabile la sua condizione. Gli attivisti rivelano che Alessandro era cardiopatico e aveva iniziato uno sciopero della fame silenzioso per ottenere il posto in studentato che riteneva spettargli di diritto. L'ente ha accusato l'ateneo e il DISC di aver ignorato la crisi abitativa.

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La dichiarazione ufficiale della Rettrice Polimeni

Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza, ha espresso profondo dolore per la scomparsa, sottolineando che l'Ateneo è pronto a collaborare pienamente con le autorità competenti. La rettrice ha confermato che le strutture universitarie avevano avuto interlocuzioni dirette con lo studente, cercando di individuare soluzioni concrete di accoglienza e sostegno.

La presa di posizione del sindacato Flc Cgil

Il sindacato Flc Cgil Rieti-Roma Est-Valle dell'Aniene ha definito la vicenda drammatica, chiedendo che venga fatta piena luce sulle richieste avanzate dallo studente. Il sindacalista Fabrizio Stocchi ha dichiarato inaccettabile che le politiche pubbliche continuino a privilegiare il mercato privato invece di rafforzare il sistema pubblico del diritto allo studio universitario.