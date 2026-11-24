La tragica scomparsa di Alessandro Ingusci, studente di Fisica di 58 anni, alla Sapienza di Roma. Dettagli su sciopero della fame e rivendicazioni per i diritti.

Alessandro Ingusci, studente universitario di Fisica di 58 anni, è stato trovato senza vita nella mattinata di ieri presso l' Università Sapienza di Roma. Il giovane, che risiedeva in una tenda in un'area dell'ateneo, è stato scoperto dopo un periodo di protesta iniziato con un rigoroso sciopero della fame. La sua scomparsa ha scatenato un'ondata diEmotional shock nella comunità accademica romana, con numerosi colleghi e attivisti che hanno espresso il loro dolore sui social network e nelle pagine istituzionali delle facoltà.

La Battaglia per i Diritti Fondamentali

Il nucleo della contestazione di Alessandro Ingusci ruotava attorno alla salvaguardia dei diritti fondamentali, in particolare il diritto allo studio e il diritto di avere pari opportunità, nonostante la sua condizione di studente con invalidità civile. Ingusci ha spiegato che nel 2014 aveva subito un infarto, evento che ha segnato l'inizio di una lotta personale protrattasi per anni contro le difficoltà abitative e burocratiche. Le sue parole, scritte su una lavagna, rivelano una profonda amarezza: "Morirò per l'indifferenza e perché è così che doveva andare".

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Dal Giaciglio alla Tenda nel Presidio

La cronologia degli eventi, ricostruita attraverso i post giornalieri pubblicati su LinkedIn da Ingusci, mostra un progressivo peggioramento della sua situazione abitativa. Inizialmente, il studente dormiva in un giaciglio improvvisato con cartoni presso piazza San Silvestro. Successivamente, si è trasferito nel presidio studentesco alla Sapienza, dove gli attivisti del Movimento Piano Casa e del comitato per la casa gli avevano offerto una tenda come soluzione temporanea. Quando i giovani attivisti hanno deciso di togliere il presidio, Ingusci si è trovato senza riparo, proclamando la volontà di proseguire la sua lotta personale.

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L'Ultimo Sciopero della Fame e le Richieste

Una settimana fa, Alessandro Ingusci ha avviato ufficialmente il suo sciopero della fame, denunciando il diniego dei suoi diritti fondamentali. Nello specifico, lamentava la mancanza di un posto letto nelle strutture universitarie e la negazione di tempi più lunghi per l'esonero dalle procedure burocratiche. Le sue parole, riportate su un cartone fotografato e diffuso online, evidenziavano la frustrazione di un uomo che si sentiva ignorato dalle istituzioni. L'ultima comunicazione scritta è stata il messaggio sulla lavagna, inteso come testamento spirituale di una battaglia persa contro il sistema.

Reazioni della Comunità e Contesto Sociale

La morte di Alessandro Ingusci ha riscosso vasta attenzione, trasformando il caso in un simbolo delle difficoltà abitative e di integrazione degli studenti vulnerabili nel panorama universitario romano. Molti lo ricordano oggi per la sua tenacia e per la dignità con cui ha affrontato l'emarginazione. Le pagine delle facoltà e i collettivi studenteschi hanno pubblicato messaggi di cordoglio, sottolineando come la sua vicenda abbia portato alla luce le lacune strutturali che colpiscono gli studenti con disabilità o problemi di salute cronici. La sua storia continua a essere citata come un monito sull'importanza della empatia istituzionale e della solidarietà tra pari.