È morto alla Sapienza di Roma Alessandro Ingusci, studente di Fisica di 58 anni, dopo aver vissuto in tenda per protesta contro la mancanza di alloggi universitari.

La città universitaria di Roma è stata scossa dalla scomparsa di Alessandro Ingusci, studente di Fisica di 58 anni, trovato senza vita nel cortile antistante la statua della Minerva nel tardo pomeriggio di lunedì 23 novembre. La drammatica vicenda ha riportato alla ribalta il tema della precarietà abitativa per gli studenti lontani dal nucleo familiare, trasformando un caso individuale in un simbolo di una crisi strutturale che colpisce numerosi giovani e non solo.

La Protesta Pubblica E Il Contesto Abitativo

Alessandro Ingusci aveva trascorso diversi mesi in condizioni di estrema difficoltà, dormendo all'aperto all'interno della sede principale dell'ateneo romano dal mese di ottobre. La sua permanenza nella Città Universitaria non era dettata solo dallo studio, ma dalla necessità di trovare un riparo dopo non aver ottenuto un alloggio in una delle residenze universitarie disponibili. Questa situazione di senza fissa dimora è diventata per lui una forma di denuncia pubblica, utilizzata per attirare l'attenzione sulle barriere burocratiche che impediscono l'accesso al diritto allo studio garantito dalla legge italiana.

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Prima di iniziare la protesta, il giovane aveva lasciato un messaggio scritto con il gesso su una lavagna del dipartimento di Fisica, accanto a complessi calcoli scientifici. In questo appello diretto alle autorità accademiche e all'opinione pubblica, Ingusci dichiarava che i suoi diritti venivano sistematicamente negati, sottolineando la sua impossibilità di accedere ai posti letto riservati agli studenti. La scelta di scrivere su una lavagna universitaria ha aggiunto un forte valore simbolico alla sua richiesta, unendo la sua identità di studioso alla sua drammatica condizione umana.

La Salute Compromessa E Lo Sciopero Della Fame

Il quadro clinico di Alessandro Ingusci presentava già criticità significative prima dell'inizio della protesta, aggravatesi notevolmente nelle ultime settimane. Il 58enne soffriva di una disabilità civile certificata al 50%, con una capacità riduttiva valutata tra il 34 e il 74% da parte delle commissioni mediche competenti. Inoltre, la sua storia medica era segnata da due precedenti infarti, eventi che rendevano il suo fisico particolarmente vulnerabile agli stress ambientali e fisici.

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Nel messaggio sulla lavagna, Ingusci annunciava esplicitamente l'avvio di uno sciopero della fame come ultima risorsa per ottenere soluzioni concrete. Questa decisione, presa in un contesto di estrema povertà ed esposizione continua agli agenti atmosferici, ha accelerato il deterioramento delle sue condizioni di salute. La combinazione tra la mancanza di cibo, il sonno all'aperto e le patologie preesistenti ha creato una situazione di pericolo di vita imminente, che purtroppo si è concretizzata nel tragico riscontro del 23 novembre.

Le Dichiarazioni Rettoriali E L'Intervento Istituzionale

La rettrice dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Antonella Polimeni, ha fornito una ricostruzione dettagliata degli eventi precedenti la morte dello studente, cercando di delineare il profilo dell'istituzione accademica. La Polimeni ha dichiarato che negli ultimi giorni le strutture universitarie avevano mantenuto diverse interlocuzioni dirette con Alessandro Ingusci, riconoscendo la gravità della sua situazione. Ha inoltre sottolineato come l'ateneo fosse intervenuto coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti nel tentativo di risolvere il problema.

Secondo quanto riferito dalla rettrice, il percorso intrapreso dall'università aveva portato all'individuazione e alla proposta di soluzioni concrete di accoglienza e sostegno per lo studente. Tuttavia, la rapidità del decesso ha posto sotto i riflettori i tempi e le modalità di queste operazioni di assistenza, generando un intenso dibattito sulla effettiva efficacia delle reti di sicurezza sociale e universitaria dedicate agli studenti in condizioni di marginalità. Le autorità stanno esaminando se la proposta di accoglienza fosse stata formalmente accettata o se ci siano stati tempi di reazione insufficienti.

Le Indagini Giudiziarie Sulle Cause Del Decesso

Le forze dell'ordine e la magistratura hanno avviato immediatamente le procedure necessarie per chiarire le dinamiche esatte della scomparsa. Gli agenti della Polizia Scientifica sono intervenuti sul luogo del ritrovamento, nel cortile della Minerva, per effettuare i rilievi di rito e raccogliere eventuali elementi di prova utili alla ricostruzione dei fatti. Alessandro Ingusci era stato visto per l'ultima volta in vita nella giornata di sabato, momento in cui il vicino Gianni De Gennaro riferì che era visibilmente provato ma attivo fino alle 21.30 del venerdì sera.

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Il pubblico ministero e gli inquirenti stanno lavorando per determinare se le condizioni di vita all'aperto e lo sciopero della fame abbiano avuto un ruolo determinante e diretto nella causa del decesso. Non si esclude, infatti, che il collasso cardiaco o altre complicanze legate alla patologia pregressa siano stati accelerati dalle estreme privazioni subite negli ultimi mesi. L'indagine mira a stabilire con precisione scientifica il nesso di causalità tra la protesta civile, le condizioni di salute e la morte, garantendo che ogni aspetto legale e medico venga accertato con la massima rigore. Questa procedura è fondamentale non solo per la giustizia, ma anche per comprendere le responsabilità istituzionali nella gestione delle emergenze abitative per gli studenti.