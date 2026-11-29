È scomparso ad 55 anni Alessio Fantozzi, noto come Ivanone in Ovosodo. La notizia della morte per malattia suscita cordoglio tra amici e colleghi.

È mancato sabato 28 novembre all'età di 55 anni Alessio Fantozzi, attore livornese noto al grande pubblico per la sua interpretazione del personaggio Ivanone Mansani nel celebre film " Ovosodo". La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio, dopo un periodo di malattia che aveva portato l'artista a ricoverarsi in ospedale, segnando un momento di profondo dolore per la comunità artistica e la sua città natale. La notizia è stata confermata dai media locali, tra cui Il Tirreno, scatenando un'ondata di commozione tra chi lo ha conosciuto direttamente e chi ne ha ammirato il talento cinematografico.

Il ruolo di Ivanone in Ovosodo

Il termine di questa storia è legato indissolubilmente al film "Ovosodo", diretto da Paolo Virzì e uscito nelle sale cinematografiche nel 1997, che è diventato un ritratto amatissimo della vita a Livorno. In questa opera, Alessio Fantozzi ha dato vita a Ivanone Mansani, il fratello del protagonista Piero, interpretato da Edoardo Gabbriellini. Il personaggio di Ivanone era inserito nel contesto familiare e popolare del quartiere Shangai, il luogo immaginario dove si svolge la storia di formazione narrata dal regista.

Also read Tu si que Vales, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara: “Da Maria De Filippi impari moltissimo”

La narrazione del film affrontava le difficoltà quotidiane, i lutti familiari e le contraddizioni sociali di quell'ambiente, rendendo il personaggio di Ivanone un simbolo di spontaneità e legami umani. La critica e la stampa dell'epoca avevano sottolineato l'abilità del giovane attore livornese, definendolo un "bravissimo giovane" capace di donare verosimiglianza a un'ambientazione così radicata nella realtà locale. La sua presenza sul set era stata fondamentale per l'atmosfera calda e autentica del progetto.

I ricordi di Toto Barbato e Virzì

Toto Barbato, imprenditore e artista che nel film interpretava il ruolo di Mirko, ha espresso pubblicamente il suo cordoglio, descrivendo la perdita come la scomparsa di una parte della loro giovinezza. Barbato ha condiviso con Fantozzi l'esperienza di girare sotto la regia di Virzì e ha rivolto un pensiero caloroso al fratello Valerio, ai genitori e a tutta la famiglia dell'attore scomparso. Questo legame artistico era rafforzato da una vicinanza personale: il fratello Valerio era stato bassista degli Snaporaz, un gruppo musicale livornese in cui suonava lo stesso Barbato, rendendo le famiglie degli attori molto amiche.

Advertisement

Anche Paolo Virzì, nella presentazione del film alla Mostra del cinema di Venezia nel 1997, aveva definito Alessio Fantozzi "un meraviglioso angelo", elogiandone la sua capacità naturale di creare connessione con tutti i membri del cast. Questa definizione sintetizza bene l'impatto che l'attore ha avuto non solo sulla pellicola, ma su chi gli stava intorno. La sua figura è ricordata anche per la partecipazione ad altri progetti, come il cortometraggio "Carne viva", che testimonia la sua versatilità nel panorama artistico locale.

Il cordoglio dei colleghi e amici

La rete di affetti e amicizie che circondava Alessio Fantozzi ha risposto massicciamente ai social network, inviando messaggi di vicinanza e ricordo. Dario Cappanera ha rivolto un saluto affettuoso parlando delle risate condivise in piazza Attias durante le feste, definendolo "Miracle Man" e sottolineando la gioia che la sua compagnia apportava agli incontri sociali. Andrea Batini ha invece ripetuto il concetto espresso da Barbato, dichiarando che con lui se ne va un pezzo della loro gioventù, evidenziando come l'attore fosse un punto di riferimento per un'intera generazione di artisti livornesi.

Il contesto culturale di Livorno ha visto in Fantozzi uno dei suoi interpreti più autentici, capace di incarnare le sfumature della vita cittadina attraverso il cinema. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella memoria collettiva di una città che ha visto in "Ovosodo" uno dei suoi testi sacri moderni. I funerali sono programmati per lunedì, mentre la camera ardente si terrà sabato, permitindo a familiari, amici e cittadini di rendere omaggio all'attore e celebrare la vita di chi ha portato il nome di Livorno sulle scene cinematografiche italiane.