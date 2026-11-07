Morte di Andrea Bartarelli nel Rally di Scandicci: gara annullata dopo l'incidente fatale

Tragedia al Rally di Scandicci: il pilota fiorentino Andrea Bartarelli perde la vita in un incidente sulla Pulica. La gara è stata interrotta immediatamente.

Il mondo del rallying italiano piange la perdita di un talento fiorentino. Sabato 7 novembre, durante lo svolgimento del Rally di Scandicci in provincia di Firenze, si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte del pilota Andrea Bartarelli. L'equipaggio stava partecipando a uno dei tratti cronometrati più impegnativi del percorso quando la vettura ha perso il controllo.

Dettaglio dell'incidente sulla Pulica

L'evento drammatico è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 novembre lungo i tornanti della speciale "Pulica". Si tratta della seconda prova speciale della competizione, ricavata da una strada collinare situata nel territorio di Montespertoli, comune che rappresenta il luogo di nascita del pilota deceduto. L'equipaggio guidava la Citroën C3 con il numero 1 apposto sulle fiancate della vettura, segnale distintivo del primo partente della competizione.

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Secondo le prime ricostruzioni operative, la Citroën C3 ha effettuato un'uscita di strada a circa due chilometri e mezzo dopo il via della prova speciale. L'autovettura ha perso aderenza finendo in una scarpata naturale del terreno. La forza dell'impatto è stata tale da causare il decesso immediato di Andrea Bartarelli, pilota di 50 anni residente a Firenze. Il suo copilota, Massimo Bazzani, è rimasto ferito nell'accaduto, subendo traumi che hanno richiesto assistenza medica d'urgenza.

Soccorso immediato e sospensione della gara

I commissari di percorso hanno segnalato l'incidente con estrema rapidità, attivando tempestivamente i soccorsi sanitari e tecnici. L'intervento è stato cruciale per assistere l'equipaggio, sebbene non abbia potuto evitare l'esito fatale per il conducente. La decisione di sospendere le partenze successive è stata adottata subito dopo la notizia della tragedia, bloccando il flusso della gara per garantire la massima sicurezza e permettere le operazioni di recupero.

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L'impatto sulla dinamica della competizione è stato drastico. Soltanto tre vetture sono riuscite a completare l'intero tratto cronometrato prima che venisse diramato il stop ufficiale. L'organizzazione ha preso atto della gravità della situazione e ha deciso di annullare definitivamente l'evento. Questa scelta sottolinea la serietà con cui vengono gestiti i rischi nei motori italiani e il rispetto per le vittime e le loro famiglie.

Contesto del calendario e prossimi passi

Il Rally di Scandicci si configurava come un appuntamento di rilevanza nazionale, inserito tra gli ultimi appuntamenti del calendario italiano 2026. La manifestazione era strutturata in due semitappe: la prima si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio di sabato 7 novembre, mentre la seconda era prevista per la giornata di domenica. L'interruzione prematura ha quindi impedito il regolare svolgimento della seconda parte della competizione, lasciando molti partecipanti e appassionati senza il conclusione prevista.

La scomparsa di Andrea Bartarelli rappresenta un duro colpo per la comunità sportiva fiorentina e nazionale. La sua partecipazione a un evento di questo calibro testimonia la passione che anima il panorama automobilistico italiano. Le autorità competenti e l'organizzazione della gara hanno espresso cordoglio, ricordando il valore di chi vive di adrenalina e competenza tecnica sui percorsi di terra. Si attendono ora gli sviluppi relativi alle indagini tecniche sull'incidente e alle misure di sicurezza per le prossime edizioni.