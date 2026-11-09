Morte di Angèle Metzger: l'attrice francese 27enne trovata senza vita

L'attrice Angèle Metzger è deceduta a 27 anni dopo una caduta a Les Pavillons-sous-Bois. Le indagini sono aperte per chiarire le circostanze del decesso dell'artista affermata in Chair tendre.

L'attrice francese Angèle Metzger è deceduta all'età di 27 anni, lasciando un vuoto significativo nel panorama culturale nazionale. La giovane artista è stata ritrovata senza vita sabato mattina nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, precisamente nella località di Les Pavillons-sous-Bois.

Le prime informazioni riportate dal quotidiano Le Parisien indicano che i soccorsi sono stati allertati tempestivamente per un incidente accaduto ai piedi dell'edificio del Centre communal d'action sociale, situato vicino a un parcheggio sotterraneo. I funzionari preposti al soccorso non sono riusciti a rianimare la donna.

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Dettagli sull'incidente mortale

Le indagini preliminari suggeriscono che Angèle Metzger potrebbe essere caduta da una scala o da una piattaforma che sovrasta l'area del parcheggio. Sebbene siano stati recuperati diversi effetti personali sul posto, gli inquirenti non hanno al momento elementi sufficienti per confermare se si tratti di un gesto volontario o di un incidente accidentale.

Il commissariato di Livry-Gargan è stato ufficialmente incaricato di condurre le indagini necessarie per stabilire le circostanze esatte della caduta. La priorità delle autorità è ricostruire la sequenza degli eventi avvenuti prima del ritrovamento del corpo.

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Prove video e indagine in corso

Gli investigatori dispongono di footage video provenienti da telecamere di sorveglianza che mostrano l'attrice mentre scavalca una barriera per accedere all'edificio in questione. Tali registrazioni costituiranno una prova chiave da esaminare nel corso delle indagini ufficiali.

La famiglia della giovane, composta dal padre attore Stéphane Metzger e dalla madre regista Marie Caldera, sta attraversando un momento di profondo dolore. I dettagli sulla dinamica della caduta dovranno essere confermati dai risultati completi delle analisi forensi e delle dichiarazioni raccolte.

Carriera e successi artistici

Angèle Metzger stava conoscendo un grande successo nella sua carriera quando la sua vita si è interrotta bruscamente. Dopo un master in filosofia e storia dell'arte, si era dedicata alle arti visive e alla musica, dimostrando una versatilità rara per la sua giovane età. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto attraverso diverse apparizioni in cortometraggi e produzioni cinematografiche minori.

La sua affermazione è arrivata nel 2022 grazie alla serie TV Chair tendre, trasmessa su France 5. Diretta da Yaël Langmann e Jérémy Mainguy, la serie ha visto la Metzger interpretare il ruolo di Sasha, un'adolescente intersessuale alle prese con complesse questioni di identità.

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Riconoscimenti e progetti futuri

La performance dell'attrice è stata ampiamente elogiata dalla critica, valendole il premio come rivelazione al festival Séries Mania di Lilla. Questo riconoscimento ha consolidato la sua posizione come uno dei volti più promettenti della nuova generazione di attori francesi.

Oltre alla televisione, ha partecipato a progetti cinematografici come Fotogenico e al thriller Drone Games. Nel ottobre 2026, ha ricoperto il ruolo principale nel videoclip del brano Japan del gruppo rock irlandese Fontaines D.C., apparendo accanto a Charlie Heaton.