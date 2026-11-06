Morte di BB, Carolyn Smith: addio alla sua ombra e alla seconda anima persa

Carolyn Smith piange la morte di Lady Beautiful Butterfly Emotions, Yorkshire adorata. La coreografa rivive il dolore dopo la perdita di Sir Scotty nel 2024.

La coreografa Carolyn Smith ha annunciato la scomparsa prematura della sua amata cagnolina Yorkshire, nota con il nome di BB. Il decesso silenzioso è avvenuto durante la notte, nel sonno, lasciando la professionista in uno stato di profondo shock emotivo. Questo evento tragico segna un nuovo dolore personale per la figura pubblica, che deve ora fare i conti con l'assenza definitiva di un membro fondamentale della sua vita quotidiana.

Il dolore per la perdita di Lady Beautiful Butterfly Emotions

Nella sua comunicazione dedicata al commiato, Carolyn Smith ha voluto precisare il nome completo della piccola compagna a quattro zampe: Lady Beautiful Butterfly Emotions. La coreografa ha descritto un legame indissolubile, paragonando BB alla propria ombra e alla compagna di sonno instancabile. Per Smith, l'animale non era solo un pet, ma la ragione principale dei sorrisi durante il giorno e un simbolo di amore incondizionato. Ha espresso la sensazione di essere intorpidita, sottolineando la necessità di tempo per elaborare questa nuova e devastante assenza.

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Una storia segnata da lutti animalieri ripetuti

La vita di Carolyn Smith è purtroppo costellata da perdite dolorose legate agli animali domestici che ha avuto vicino. Nel giugno 2024, la coreografa aveva già affrontato la morte di Sir Scotty, un altro Yorkshire da lei amatissimo. Sir Scotty era stato colpito da un tumore al fegato e, sebbene l'intervento chirurgico iniziale sembrasse positivo, la situazione era precipitata a causa di un arresto cardiaco. In quell'occasione, ospite di Verissimo, Smith aveva confessato di essere stata devastata da quella perdita, definendo l'evento come un trauma profondo.

La memoria del Labrador Mike e la crudeltà subita

Oltre ai lutti naturali, Carolyn Smith ha dovuto affrontare episodi di violenza diretta contro i suoi animali. Nel 2021, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle denunciò un fatto grave riguardante il suo Labrador, di nome Mike. Il cane aveva iniziato a zoppicare e le visite veterinarie rivelarono che qualcuno gli aveva sparato. Il proiettile non fu rimosso per evitare rischi eccessivi durante un intervento chirurgico, lasciando un segno duraturo nell'esperienza umana della coreografa riguardo alla cura e alla protezione degli animali.

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Il contesto familiare e i momenti condivisi

Nel messaggio di addio, Carolyn Smith ha menzionato anche suo marito Tino, evidenziando che l'intero nucleo familiare ha patito la scomparsa di BB. Ha ricordato come Lady Beautiful Butterfly Emotions condividesse ogni momento della giornata con loro, rendendo le normali routine più leggere e gioiose. La frase finale del suo messaggio, "Buon viaggio", riassume il rispetto e l'affetto trascendentale che la coreografa nutre ancora nei confronti della piccola Yorkshire, riconoscendola come un'entità spirituale unica che ha lasciato un'impronta indelebile.

L'impatto emotivo attuale sulla vita di Carolyn Smith

L'attuale reazione di Carolyn Smith mostra una donna colpita nella sua essenza più profonda, che ammette di non essere ancora pronta a normalizzare la routine quotidiana senza la presenza di BB. La combinazione di questo recente lutto con quelli passati, come quello di Sir Scotty e le vicende di Mike, crea un panorama emotivo complesso per la protagonista. La sua condivisione pubblica dei sentimenti offre uno spaccato autentico sulla vulnerabilità umana dietro la fama, invitando a riflettere sul valore dei legami animali e sul dolore che ne consegue quando vengono recisi.