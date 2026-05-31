Morte di Beatrice: la madre sotto accusa per bugie e depistaggio

Il racconto della madre di Beatrice, inizialmente incentrato su una caduta accidentale, si è rivelato privo di fondamento e costellato di menzogne e omissioni. Gli inquirenti hanno ipotizzato che dietro la morte della piccola ci fosse qualcosa di molto più grave di un incidente domestico.

Il racconto della madre di Beatrice, inizialmente incentrato su una caduta accidentale , si è rivelato privo di fondamento e costellato di menzogne e omissioni. Fin dalle prime indagini, gli inquirenti hanno ipotizzato che dietro la morte della piccola ci fosse qualcosa di molto più grave di un incidente domestico.

Il procuratore di Imperia, Alberto Lari, ha parlato di 'bugie' e 'tentativi di depistaggio delle indagini' in relazione alle dichiarazioni della madre. Gli accertamenti degli investigatori hanno poi smentito la versione della donna, che aveva affermato di aver trovato la figlia priva di sensi nella culla al mattino del 9 febbraio.

In realtà, la bambina era già morta da circa sei ore, come dimostrato dalle telecamere di videosorveglianza e dal referto del medico del 118, che ha riscontrato segni di lesioni da terzi sul corpo della piccola. La donna ha poi cambiato versione, sostenendo di aver trascorso la notte a casa di amici e di aver trovato la figlia già morta al suo arrivo a casa.

Tuttavia, gli inquirenti hanno scoperto che la donna aveva mentito anche in questa occasione e che il suo compagno, Manuel Iannuzzi, era coinvolto nella vicenda. L'uomo è stato arrestato e dal suo cellulare sono emersi elementi che confermerebbero i maltrattamenti subiti dalla bimba. Le due sorelline maggiori hanno poi confermato le violenze subite dalla piccola Beatrice da parte della madre e del suo compagno





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