Morte di Beatrice: le sorelline punite per un bacio

La morte di una bambina di soli 2 anni ha portato all'arresto di Emanuel Iannuzzi e della sua compagna per maltrattamenti. Le sorelline di Beatrice, di 8 e 9 anni, erano state costrette a comportarsi come adulte e punite per aver mostrato affetto alla sorella minore. Emanuel Iannuzzi, già noto per la sua violenza, aveva persino ripreso mentre uccideva un maialino. Le bambine, ora al sicuro, hanno raccontato ciò che avevano vissuto.

La morte di Beatrice, una bambina di soli 2 anni, ha sollevato un caso di maltrattamenti che ha portato all'arresto di Emanuel Iannuzzi , 44 anni, e della sua compagna, Emanuela Aiello .

Secondo la relazione dei servizi sociali, le due sorelline di Beatrice, di 8 e 9 anni, erano state 'adultezzate', ovvero costrette a comportarsi come adulte. Tuttavia, le bambine avevano vissuto un inferno: spesso lasciate sole nella casa di Bordighera, erano state punite per aver mostrato affetto a Beatrice. Emanuel Iannuzzi aveva minacciato la sorella più piccola dopo che aveva dato un bacio a Beatrice, e aveva persino schiaffeggiato la sorella maggiore quando aveva cercato di prendersi cura di lei.

Emanuel Iannuzzi era già noto per la sua violenza e aveva persino ripreso con il suo smartphone mentre uccideva un maialino. Inoltre, aveva fotografato i lividi sul volto di Beatrice dopo averla picchiata. Le due sorelline, ora al sicuro, hanno raccontato con lucidità ciò che avevano vissuto. Domani, sia Emanuel Iannuzzi che Emanuela Aiello saranno interrogati dal gip di Imperia





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