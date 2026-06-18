Morte di Camillo Ruini: funebri in Vaticano e commemorazione a Dinazzano

Il cardinale Camillo Ruini, 95enne, è morto. Papa Leone ha celebrato la funebre nella Basilica di San Pietro e una seconda cerimonia si è tenuta nella sua città natale, dove è stata deposta nella tomba di famiglia.

Camillo Ruini , venerato prete e cardinale, è venuto a mancare martedì sera all'età di novantacinque anni. Il suo corpo è stato deposto nella camera ardente allestita presso il Seminario Romano, dove la porta è rimasta chiusa fino alle dodici per consentire al pubblico di rendere omaggio.

Nel pomeriggio, alle sedici e trenta, Papa Leone ha celebrato la funebra nella maestosa Basilica di San Pietro, descrivendo il defunto come un fratello saggio e una figura di riferimento per la Chiesa e per l'Italia intera. Dopo la celebrazione, il feretro è stato portato nella città d'origine del cardinale, Dinazzano, dove il venerdì successivo si è svolta una seconda funzione nella Cattedrale locale.

La salma è stata infine deposta nella tomba di famiglia, circondata da parenti, amici, vescovi e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili. Durante la cerimonia a Roma, il vicepresidente del CSM ha partecipato alla preghiera nella cappella del Seminario, affiancato dal vescovo Giovanni Tani e dagli altri sacerdoti. Il cardinale Ruini era stato vicario della Diocesi di Roma e aveva svolto un ruolo centrale nella vita ecclesiale e nella discussione pubblica del Paese.

Il Meic lo ha ricordato come un interlocutore esigente e appassionato, capace di richiamare i cattolici - intellettuali, professionisti e cittadini - alla responsabilità di essere presenti nella cultura del proprio tempo. Il suo magistero, fondato su rigore intellettuale e coraggio pastorale, ha lasciato un'impronta duratura sul cattolicesimo italiano e sul rapporto tra Chiesa, società e istituzioni.

Il ricordo di Ruini è stato inoltre evocato in un discorso che ha richiamato la sua partecipazione alla commemorazione del 18 novembre 2003 nella Basilica di San Paolo, dove il cardinale, allora vicario di Roma, aveva celebrato i funerali di Stato dei tredici carabinieri, dei quattro militari e dei due civili italiani caduti in un attentato a Nassiriya, in Iraq. Il cardinale aveva sottolineato l'unione del popolo italiano e la volontà di difendere la patria, valorizzando l'eredità di sacrificio dei protagonisti.

Le parole pronunciate allora sono state richiamate come esempio di amore cristiano per la Patria. La giornata di lutto ha attirato la partecipazione di numerosi cardinali, vescovi, sacerdoti e autorità civili, testimoniando l'ampio rispetto guadagnato dal cardinale durante i suoi quasi sei decenni di servizio. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma la sua eredità intellettuale e pastorale continuerà a guidare le generazioni future





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